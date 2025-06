Augusta, festeggiamenti del Sacro Cuore: al via domani nella parrocchia delle Borgata

La Borgata si prepara ad onorare il Sacro Cuore, titolare della storica parrocchia sorta poco prima del secondo conflitto mondiale nel rione Corso Croce. I festeggiamenti, curati dal comitato presieduto dall’amministratore parrocchiale don Angelo Saraceno, avranno inizio domani, martedì 10 e si concluderanno domenica 29 giugno.

Il programma prevede momenti di preghiera con la “Festa tra le case” nei quartieri della parrocchia: il 10 in piazza Rosa Balistreri nel complesso ex Ina Casa e il 17 in via Barbarino. Mercoledì 18 avrà inizio il novenario che vedrà il coinvolgimento di diversi sacerdoti nella predicazione e nella celebrazione eucaristica: don Alfio Scapellato parroco della chiesa Madre, don Salvatore Tanasi vicario della parrocchia santa Lucia, don Carlo Fatuzzo collaboratore della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime, don Daniele Baggieri vicario della parrocchia Maria santissima Assunta Chiesa Madre, frà Paolo Messina della parrocchia Madonna del Soccorso, don Andrea Zappulla cappellano della casa di reclusione di Brucoli, don Daniele Lipari parroco della Madonna delle Lacrime di Solarino, don Gabriele Di Blasi parroco in solidum delle comunità parrocchiali di Camaiore (Lucca) e don Angelo Saraceno parroco di Santa Lucia e amministratore parrocchiale del Sacro Cuore.

Giovedì 26 avrà luogo la processione del santissimo sacramento per le vie del quartiere con la benedizione dagli altarini allestiti dalla pietà dei fedeli. Sabato 28 il simulacro del Sacro Cuore attraverserà le vie della borgata Santa Lucia e il giorno seguente le vie della parrocchia.

“Anche per la festa del Sacro Cuore l’amministrazione comunale ha garantito il supporto logistico e organizzativo. Abbiamo sostenuto i segni della tradizione nel popoloso quartiere Borgata – ha riferito il sindaco Giuseppe Di Mare – per offrire momenti di aggregazione in uno dei quartieri storici della città”. “Abbiamo lavorato in sinergia con il comitato – ha dichiarato l’assessore Giuseppe Carrabino – assicurando le prestazioni del corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” diretto dal maestro Gaetano Galofaro, l’installazione delle luminarie artistiche nelle vie e piazze della Borgata, la mostra statica di vespe e macchine d’epoca a cura del Volante storico di Siracusa, lo spettacolo Cantannu e Cuntannu Rosa Balistreri a cura di Giusy Schilirò e la sua band, la serata musicale con l’ orchestra Bordonaro con Salvo Bordonaro al sax e Andrea Ramo voce e il concerto dei Cantunovu con i canti della tradizione popolare siciliana”.

Diverse le manifestazioni sportive organizzate dall’ asd Virtus Augusta basket in collaborazione con l’Anspi “Santa Maria Goretti”.