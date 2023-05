Augusta, festeggiamenti del patrono San Domenico, tra fede e spettacolo: presentato il cartellone

Fede e devozione, ma anche musica e spettacolo con la presenza quest’anno anche di una delegazione di maltesi de La Valletta . E’ tutto pronto per i solenni festeggiamenti del patrono San Domenico che si aprono domenica 14 maggio che avranno il clou mercoledì 24 con la festa del patrocinio e la tradizionale processione del simulacro con un variegato cartellone, presentato ieri sera in conferenza stampa al Comune, che coniuga la festa liturgica con una serie di eventi che coinvolgono la città, dal mondo della scuola alle associazione allo sport alla fotografia.

Una festa che, come ha sottolineato il sindaco Giuseppe Di Mare, ha ottenuto il supporto dell’assessorato del Turismo che ha previsto una somma in finanziaria regionale, dell’ assessorato alle Autonomia locale, all’Ars e all’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale portuale, e che vedrà per la prima volta la presenza ad Augusta di una delegazione di circa 80 persone da La Valletta con cui si avvierà gemellaggio considerato che la capitale di Malta festeggia come santo patrono san Domenico per la condivisione del ricordo del patrono. “Verrà il sindaco de la Valletta accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, accompagnati dalla banda musicale nazionale di Malta, 60 elementi della banda nazionale di Malta che vedremo nelle strade della nostra città nei prossimi giorni e regaleranno anche un concerto per condividere questa nostra comune relazione a San Domenico”. – ha spiegato Di Mare che ha sottolineato il grande lavoro per organizzarlo insieme con il comitato, il mondo e le associazioni della protezione civile, il commissariato di polizia, le forze dell’ordine e la Marina militare che ha messo a disposizione il parcheggio della Marina di via Caracciolo, così come l’anno scorso.

Tanti gli artisti da Anna Tatangelo a Lda alle Vibrazioni, che si esibiranno in piazza Castello in serate che si prevede richiameranno tanti forestieri, immancabile anche quest’anno il corteo storico “Alla corte di Federico II di Svevia” del primo comprensivo Principe di Napoli che venerdì 19 maggio partirà dalla Cittadella degli studi per lo spettacolo conclusivo di piazza Duomo: “un corteo che ci riporta indietro nel tempo e che ha veramente un grande valore, lo considero come una parte importante di questo rapporto con la città di San Domenico- ha aggiunto Di Mare- Forse è la prima festa di San Domenico post covid senza restrizioni in tutti i sensi, nel senso che già l’anno scorso abbiamo portato San Domenico nelle strade della nostra città, ma ancora il covid in qualche modo lo avevamo in giro. Questa è la prima festa che abbiamo voluto, qualcuno dice esagerare, per regalare a questo momento a tutta la nostra città che abbini, che in qualche modo condivida i momenti religiosi, di riflessione, di preghiera, anche i momenti di spensieratezza”. Il primo cittadino ha chiesto la collaborazione di tutti i cittadini considerato che ci sarà una viabilità ridotta e sono previsti anche quest’anno i bus navetta.

Ad illustrate l’aspetto più prettamente religioso è stato l’amministratore parrocchiale della chiesa Madre padre Alfio Scapellato: “facciamo tutto con lo spirito di collaborazione, di servizio alla città e non solo fra di noi ma per tutti coloro che verranno da Augusta per incontrare San Domenico, questo è quello che ci preme, mettere San Domenico al centro di tutti i festeggiamenti, noi chiediamo a lui la protezione”. Ci sarà un’attenzione particolare per i ragazzi e per i giovani: c’è la concomitanza quest’anno che “l’ Azione cattolica della diocesi ha scelto di vivere qui ad Augusta la festa degli incontri, sarà la mattina di domenica 21 maggio. Insieme al nostro sacerdote domenicano Francesco Santi Lombardo ci sarà un incontro con i ragazzi sabato 20 maggio alle 19”.

Mercoledì 24, il giorno della festa ci sarà il tradizionale suono delle campane la mattina alle 8, l’esposizione del braccio reliquario e poi una messa a San Domenico celebrata da padre Elia Cannavà e poi alle 10 la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo merito monsignor Salvatore Pappalardo. Lomanto in quei giorni sarà impegnato con la conferenza episcopale verrà ad Augusta il 29. La mattina alle 10 ci sarà la processione con l’uscita dei celebranti a cui si unirà l’amministrazione comunale. All’offertorio il sindaco offrirà un cero votivo al patrono perché protegga e custodisca Augusta. Alle 18 verrà celebrata la messa e alle 19 ci sarà l’uscita trionfale del simulacro del patrono all’arrivo in piazza Duomo, con l’amministratore parrocchiale, il padre domenicano e il sindaco rivolgeranno un messaggio alla città. Al passaggio dal palazzo di città il presidente il consiglio comunale offrirà un omaggio. Ci saranno poi le scuole, che di mattina verranno ad omaggiare il patrono. “Chiaramente siamo tutti invitati a vivere bene questo tempo con San Domenico, con il mondo comunitario con le varie celebrazioni”- ha concluso don Scapellato.

I festeggiamenti prevedono anche appuntamenti sportivi illustrati dall’assessore allo Sport Angelo Pasqua con la Stramegara in programma domenica 21 maggio organizzata dall’ Atletica Augusta: “siamo alla ventiduesima edizione, si inizia alle 16.30 e per finire penso verso le 19.30. Il percorso dalla via Principe Umberto- via Megara, è il classico percorso cittadino, ci sono circa 300 iscritti”. In programma ci sono anche le corse dei bambini più piccoli, si finisce l’ultima domenica di maggio, il 28, con il classico “trofeo San Domenico” di ciclismo agonistico organizzato da “Pedale megarese”.

L’assessore alla Cultura e Polizia municipale Pino Carrabino ha parlato di un programma “intenso, dalla grande sinergia che ha messo insieme il Comune e la Chiesa”, studiato giorno per giorno che “sicuramente ha messo in crisi l’apparato organizzativo perché si prevedono grossi numeri, che stiamo affrontando col piano di emergenza, col piano di sicurezza, col piano sanitario e grazie per a tutte le associazioni di volontariato coinvolte, compresa l’ultima l’associazione della Polizia di stato in pensione di Lentini che ci collaborerà con ulteriori risorse”.

Particolarmente coinvolte le scuole con sabato 20 maggio con il primo appuntamento con l’istituto Domenico Costa per il consueto omaggio al patrono. Il programma prevede nel pomeriggio una gara s di vespe a cura del Vespa club e uno spettacolo in piazza Duomo illusionismo, di mangiafuoco, di giocoleria rivolto in maniera particolare anche alle giovani generazioni. In serata l’annuale anniversario della rifondazione della banda musicale che offrirà una esibizione partendo da piazza Duomo per raggiungere piazza Castello, alle 21 e 30 l’atteso concerto di Lda.

Domenica 21 maggio, si inizia alle 9 con la biciclettata promossa all’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” , la sera in piazza Castello sarà la volta dei comici “Tre e un 3 quarto”. Lunedì 22 maggio, altro appuntamento con le scuole e i tre plessi del Monte del secondo comprensivo Corbino per l’omaggio al santo patrono. Nel pomeriggio il gruppo folk “Ciauru di Sicilia” sfilerà per le vie della nostra città, concluderà la giornata il concerto alle 21, 30, de Le Vibrazioni.

Il 23 maggio è la vigilia della festa del patrono ma è anche un giorno di memoria e nel ricordo di Falcone con due scuole: il terzo comprensivo Todaro promuoverà l’annuale ricordo nei locali dell’istituto e anche sul sagrato della chiesa Madre con canti e riflessioni, il secondo comprensivo Principe di Napoli parteciperà con il corteo del gruppo dei sbandieratori e l’omaggio al santo patrono per confluire poi alle 11, 30 in piazza Duomo ed accogliere la delegazione maltese. “Nel pomeriggio l’orchestra maltese offrirà alle 18 un concerto alla città e – ha proseguito Carrabino- abbiamo volutamente messo insieme quello che è il canovaccio della nostra tradizione, alle 19 e 15 tutte le autorità civili e militari di Augusta e la delegazione maltese si recheranno nella chiesa di San Domenico per dare inizio alla processione che sarà seguita dalla banda Federico II Città di Augusta e dall’orchestra King’s Own di La Valletta”. In serata il concerto di Anna Tatangelo alle 22.

“Il 24 maggio per la festa del patrocinio di san Domenico sfileranno insieme al mattino le due bande, ricorderemo i caduti del Conte Rosso alle 9.45 per ricordare questa grande accoglienza della città di Augusta ai profughi e quindi rammentare che Augusta è stata sempre una città di accoglienza, lo siamo tutt’oggi ma lo abbiamo dimostrato già in passato. Quindi seguirà poi il pontificale nella chiesa di San Domenico. Quest’anno contrariamente a quella che è la consuetudine dell’omaggio floreale del presidente del Consiglio a palazzo San Biagio, considerato che la processione percorrerà la via X ottobre, il consueto dell’omaggio sarà fatto davanti al palazzo di città, quando il fercolo raggiungerà poi via Principe Umberto. Anche qui avremo le due bande che seguiranno la processione”. Poi alle 22 in piazza Castello ci sarà una serata cabaret con Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri, in arte Litterio, preceduta dall’esibizione di Alessandra Patanè e seguita dallo spettacolo pirotecnico alla Badiazza.

Per tutto il periodo dei festeggiamenti saranno presenti i fotografi dell’Apf che con le loro immagini consentiranno di avere un memoria fotografica dei vari eventi.