Augusta, festeggiamenti del patrono: al via oggi il “Trofeo San Domenico di calcio a 5 interforze”

Al via oggi pomeriggio il primo “Trofeo San Domenico di calcio a 5 interforze” inserito all’interno dei festeggiamenti del patrono, San Domenico, che quest’anno si arricchisce di un evento sportivo dalle molteplici finalità. L’iniziativa, promossa dall’assessorato allo Sport, ha trovato immediata accoglienza in tutte le forze di polizia operanti sul territorio, che hanno condiviso le motivazioni dell’evento, come ha affermato l’assessore Pino Carrabino che ricorda le sei squadre partecipanti: Comune di Augusta e le rappresentative della Marina Militare, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria.

L’organizzazione è stata affidata al Coni attraverso l’opera del fiduciario Nuccio Solano e gli incontri saranno disputati nei tre campetti che l’amministrazione ha realizzato in altrettanti quartieri della città: al campo Carrubba della zona di Terravecchia, al nuovo campo del parco di via Catania della Borgata e all’altro campetto nuovo dell’ecoparco del quartiere di Monte Tauro.

“Si tratta di un trofeo che ha la finalità primaria di una presenza delle Forze dell’Ordine in una versione insolita, quella cioè di attività sportive a dimostrazione che occorre avere una visione dei militari non solo correlati alle azioni repressive. Ringrazio – ha dichiarato l’assessore Carrabino – tutti i rispettivi comandi per la prontezza nell’accogliere lo spirito di questo evento”.

Lo start sarà oggi, alle 18, al campo di via Catania in cui si sfideranno le rappresentative della Guardia di finanza e della Marina militare. A seguire alle 20 la partita all’ecoparco tra la rappresentative della Polizia di stato e della Penitenziaria

Questo il calendario il calendario dei prossimi incontri:

Lunedì 19 maggio alle 18 al campo Carrubba rappresentativa Comune – Marina militare, alle 20 in via Catania rappresentativa Carabinieri – Polizia di Stato

Mercoledì 21 maggio alle 18 all’ecoparco rappresentativa Polizia Penitenziaria – Carabinier, alle 20 al campo Carrubba rappresentativa Guardia di Finanza – Comune di Augusta

Le finali si disputeranno domenica 25 maggio: alle 10.30 al campo via Catania per il quinto e sesto posto, alle 11.30 all’ecoparco finale terzo e quarto posto e alle 17 al campo Carrubba finale per il primo e secondo posto.

Le premiazioni si terranno il 25 maggio alle 21 sul palco di piazza Castello in occasione dell’esibizione di Nino Frassica e della sua band.