Augusta festeggia i 100 anni di Nunzia: un secolo di storia e insegnamenti

Un traguardo straordinario, di quelli che appartengono non solo a una famiglia ma a un’intera città. Augusta celebra i 100 anni di Nunzia, concittadina che con il suo secolo di vita rappresenta una preziosa custode di memoria, cambiamenti e valori.

Nel suo messaggio di auguri, il sindaco ha voluto sottolineare l’importanza di questo compleanno speciale, definendolo un risultato eccezionale e un patrimonio per tutta la comunità. Cento anni attraversati tra trasformazioni sociali, sfide, crescita collettiva e progresso, diventano oggi un esempio concreto per le nuove generazioni.

Nunzia incarna un secolo di storia vissuta in prima persona: anni di sacrifici, conquiste e insegnamenti che ancora oggi continuano a guidare e motivare. La sua longevità non è solo un dato anagrafico, ma il simbolo di radici profonde e di un legame forte con il territorio.

“A nome di tutta la comunità – è il messaggio del primo cittadino – giungano a Nunzia i più sinceri auguri per questo giorno così speciale”.

Una festa che va oltre il compleanno e diventa celebrazione dell’identità collettiva, della memoria condivisa e del valore degli anziani come custodi di esperienza e saggezza.