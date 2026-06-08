Augusta, festa finale per l’Unitre: mostra d’arte, attestati e bilancio di un anno accademico ricco di attività

Si è svolta giovedì 4 giugno presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Arangio Ruiz” la cerimonia conclusiva dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’Unitre Augusta, alla presenza del Sindaco di Augusta, dott. Giuseppe Di Mare, del Coordinatore Regionale Unitre Sicilia, dott. Enzo Cavallo, del Comandante della Compagnia Carabinieri Luca Pisano, delle autorità civili e militari, delle dirigenti scolastiche degli istituti superiori della città, dei relatori, dei rappresentanti delle associazioni cittadine e di numerosi soci.

Prima dell’inizio della cerimonia, soci e ospiti hanno potuto visitare la mostra degli elaborati realizzati dagli allievi del Laboratorio di Arte e Pittura, coordinato dalla prof.ssa Tanja Ghirlanda. Le opere esposte hanno offerto una significativa testimonianza della creatività, dell’impegno e della passione che hanno caratterizzato il percorso laboratoriale svolto durante l’anno accademico, contribuendo ad arricchire e rendere ancora più accogliente l’Aula Magna che ha ospitato l’evento.

A introdurre e condurre la manifestazione è stata la vicepresidente e presidente del Comitato Scientifico dell’Unitre Augusta, prof.ssa Anna Lucia Daniele, che ha rivolto il saluto ai presenti, ricordando il significato della giornata quale momento di sintesi, condivisione e riconoscimento del lavoro svolto dall’associazione nel corso dell’Anno Accademico 2025-2026.

La prof.ssa Daniele ha inoltre sottolineato come la cerimonia conclusiva rappresenti non soltanto la chiusura delle attività didattiche e laboratoriali, ma soprattutto l’occasione per valorizzare l’impegno dei soci, dei docenti, dei referenti dei laboratori e di tutti coloro che contribuiscono alla crescita della comunità Unitre.

La serata è proseguita con un momento di raccoglimento dedicato alla memoria della signora Franca Morana Caramagno, recentemente scomparsa e figura molto cara alla comunità associativa. A seguire, il Laboratorio “Musica e Canto” guidato dal M° Sebastiano Passanisi, insieme ai soci, ha eseguito l’Inno Unitre, dedicandolo alla sua memoria.

Successivamente la tesoriera Pina Patania Daniele ha dato lettura della Preghiera dell’Unitre, mentre il consigliere Salvatore Ponzio ha letto la Carta del Socio Unitre, documenti che esprimono i principi fondamentali dell’associazione e richiamano l’importanza della solidarietà, del rispetto reciproco, dell’impegno culturale e della partecipazione responsabile alla vita della comunità.

Nel suo intervento il presidente dell’Unitre Augusta, dott. Salvo Cannavà, ha rivolto un caloroso ringraziamento alle autorità intervenute, ai relatori, ai referenti dei laboratori, ai collaboratori e a tutti i soci che, con la loro presenza e il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione delle numerose attività dell’anno.

La prof.ssa Daniele, nella sua qualità di direttore dei corsi, ha successivamente ripercorso il programma culturale dell’anno accademico, che ha visto la realizzazione di ventuno incontri dedicati a temi di grande interesse nei campi della medicina, della psicologia, della filosofia, della letteratura, della musica, dell’archeologia, dell’arte, dell’astrofisica, della storia locale e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Un bilancio particolarmente positivo che ha evidenziato la varietà e la qualità delle proposte offerte ai soci, grazie alla disponibilità e alla competenza dei numerosi relatori che hanno animato il calendario delle attività.

Particolare rilievo è stato attribuito anche alla collaborazione con il Liceo “Megara”, che ha consentito la partecipazione degli studenti agli incontri Unitre nell’ambito dei percorsi formativi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rafforzando un significativo dialogo intergenerazionale tra giovani e adulti.

Il segretario Carmelo Addia ha quindi illustrato le numerose attività extracurriculari e laboratoriali che hanno arricchito l’anno associativo, evidenziando il valore educativo, sociale e aggregativo delle iniziative promosse dall’Unitre.

Nel corso della serata sono intervenuti i referenti dei vari laboratori, che hanno presentato i risultati delle attività svolte nei settori dell’Informatica (Salvatore Ponzio), della Musica e Canto (M° Sebastiano Passanisi), della Ginnastica Dolce e Psicomotricità (Sonia Salamone de Il Sorriso che Vorrei), dell’Ambiente e Cultura (prof. ssa Jessica Di Venuta), dell’Arte e Pittura (prof. ssa Tanja Ghirlanda) e del Burraco (Roberto Triberio e Carmelo Di Grande), confermando il dinamismo e la vivacità dell’associazione.

Particolarmente apprezzati dal pubblico sono stati la consegna degli attestati ai partecipanti del Laboratorio di Arte e Pittura e la premiazione dei vincitori del Torneo di Burraco.

Nel corso della manifestazione sono stati inoltre rivolti sentiti ringraziamenti al Direttivo, alle fotografe ufficiali Teresa Galofaro e Carmela Aleo, ai relatori e a tutti coloro che, con spirito di servizio e senso di appartenenza, contribuiscono quotidianamente alla crescita dell’Unitre Augusta.

Nel suo intervento il Sindaco Giuseppe Di Mare ha ulteriormente sottolineato il forte legame tra l’associazione e la città di Augusta, confermando il riconoscimento del valore culturale e sociale che l’Unitre rappresenta per il territorio.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Coordinatore Regionale Unitre Sicilia, dott. Enzo Cavallo, che ha espresso apprezzamento per l’attività svolta dalla sede di Augusta e per il costante impegno profuso nella diffusione della cultura e dei valori unitrini.

Nei saluti finali il presidente Salvo Cannavà ha ringraziato tutti i presenti e ha dato appuntamento ai prossimi eventi e alle iniziative future dell’associazione.

L’Anno Accademico 2025-2026 si chiude così con un bilancio ampiamente positivo, confermando l’Unitre Augusta come una realtà viva e dinamica, capace di promuovere cultura, solidarietà, dialogo tra generazioni e partecipazione attiva alla vita della comunità, nel solco dei valori che da sempre caratterizzano il movimento Unitre.