Augusta, festa di San Domenico: concluse le cerimonie religiose, rinviati a stasera i fuochi pirotecnici

E’ stato spostato a questa sera, alla mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico che ogni anno, alla “Badiazza”, conclude la giornata clou della festa del patrono San Domenico che, dopo la processione per le vie del centro storico del simulacro, con il discorso e il saluto alla città in piazza Duomo del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’arciprete don Alfio Scapellato e del sacerdote domenicano Gaetano Cangiano fa rientro nella chiesa di via XIV Ottobre.

Ieri sera la pioggia non ha reso possibile accendere i tradizionali fuochi d’artificio “Tra cielo, terra e mare” al porticciolo turistico, rendendo necessario lo slittamento a questa sera al termine della serata conclusiva in pizza Castello che sarà nel segno del buon umore, con il cabaret del comico messinese Nino Frassica accompagnato per l’occasione dai sei musicisti dei Los Plaggers Band.