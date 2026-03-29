Augusta, festa di San Domenico: Bianca Atzei in concerto gratuito in piazza Castello

La città si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono di Augusta, tra tradizione religiosa e grande musica.

Anche per il 2026 il programma unisce devozione e spettacolo, con eventi che animeranno le piazze e richiameranno cittadini e visitatori. Cuore della festa sarà ancora una volta Piazza Castello, pronta ad accogliere artisti di rilievo nazionale e un pubblico delle grandi occasioni.

Ad aprire il cartellone musicale sarà Bianca Atzei, tra le voci più amate del panorama pop italiano. L’artista milanese, nota al grande pubblico per successi come “Ora esisti solo tu” e “La paura che ho di perderti”, salirà sul palco domenica 31 maggio per un concerto gratuito sotto le stelle.

Nel corso della sua carriera, la cantante ha collaborato con numerosi protagonisti della musica italiana, tra cui Alex Britti e Kekko Silvestre, consolidando uno stile capace di unire intensità emotiva e sonorità pop.

La scelta di Bianca Atzei conferma la volontà degli organizzatori di proporre un’offerta artistica capace di coinvolgere diverse generazioni, mantenendo vivo il legame tra identità cittadina e intrattenimento.

La festa di San Domenico rappresenta da sempre un momento centrale per Augusta, tra processioni, eventi culturali e spettacoli musicali che si susseguono per più giorni, rinnovando una tradizione profondamente radicata nella storia locale.

L’appuntamento è dunque fissato: domenica 31 maggio 2026, ingresso libero, per una serata che promette emozioni, musica e partecipazione collettiva.