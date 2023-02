Augusta, festa di compleanno per i 142 anni dell’associazione filantropica “Umberto I”

Ha compiuto ieri 142 anni dalla sua fondazione l’associazione filantropica “Umberto I” nata il 27 febbraio 1881 ad Augusta. Ieri pomeriggio nella sede di via Principe Umberto, di fronte piazza Duomo, si è svolta una sobria cerimonia, con tanto di torta, presieduta da Mimmo Di Franco che la guida da 10 anni: “ho preso questa presidenza con la condizione che questa associazione, nata come mutuo soccorso tra i soci, fosse aperta alla società civile perché era un peccato tenere un salone cosi chiuso e solo riservato ai soci – ha detto -. Così abbiamo allargato all’esterno, abbiamo fatto delle donazioni alla città come un defibrillatore, abbiamo sistemato venti metri quadrati della piazza Duomo, la nicchia della Madonna che si trova all’angolo di via Roma con via X Ottobre e che era stata danneggiata da una bomba carta, abbiamo donato le altalene per i bimbi al parco giochi dei Giardini pubblici e anche in Borgata, insieme alla Società augustana di Storia patria abbiamo donato l’aquila posizionata davanti al Monumento dei caduti”. Organizzati anche convegni sui problemi della città, dall’ospedale, al depuratore allo sport e alle Infrastrutture: “Abbiamo anche sollevato critiche, collaboro con tutte le amministrazioni perché l’associazione è apolitica e apartitica” – ha aggiunto.

Presenti, oltre che i soci, anche il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alla Cultura Pino Carrabino che hanno donato il gagliardetto della città di Augusta sottolineando il lavoro quotidiano che la filantropica “svolge al servizio della città in uno spirito di collaborazione. È sempre di pungolo per l’amministrazione ed è diventata un punto di riferimento per tutte le associazioni”.