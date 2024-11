Augusta, festa delle Forze armate: gli alunni del Corbino in visita alla caserma dei Carabinieri

In occasione della festività del 4 novembre gli alunni delle prime della scuola secondaria di primo grado del plesso ex Todaro del secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, diretto da Maria Giovanna Sergi, hanno visitato la caserma dei Carabinieri di via Aldo Moro.

La caserma, diretta dal capitano Luca Pisano, ha aperto le porte a quanti volessero visitarla in occasione del 4 novembre, festa delle Forze armate e dell’Unità nazionale, durante la quale si onorano i caduti di tutte le guerre e si onora l’opera che le forze armate svolgono al servizio della nazione.

I ragazzi del Corbino sono stati guidati nella visita dal comandante della Stazione Paolo Cassia che ha fatto visitare loro la stanza rosa, una stanza confortevole riservata alle audizioni di donne vittime di violenze ed abusi. Il gruppo è stato poi informato dell’importanza del 112, ed i ragazzi sono rimasti particolarmente colpiti dalle molteplici attività svolte da chi presta il proprio servizio in quest’ambito, assicurando il pronto intervento 24 ore su 24 e svolgendo un’ attività info-investigativa, che garantisce un particolare rapporto di fiducia con i cittadini megaresi. Quindi il tour si è concluso con la visita alla sala di massima sicurezza ed al parco auto.

La visita ha offerto lo spunto per ascoltare simpatici aneddoti e per trattare anche argomenti particolarmente vicini ai ragazzi, quali l’uso consapevole dei social network ed i rischi del web, ma anche bullismo e cyberbullismo, materie in cui l’arma è da sempre in prima fila per sensibilizzare e prevenire condotte rischiose.