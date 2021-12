Augusta, festa dell’albero e riflessioni nel ricordo della giornalista Maria Grazia Cutuli alla Principe di Napoli

E’ stata celebrata nel ricordo di Maria Grazia Cutuli, giornalista catanese del Corriere della sera, uccisa 20 anni fa mentre stata svolgendo il suo lavoro di cronista in Afghanistan -e a cui già la scuola ha dedicato un melograno piantato nel 2001 nel plesso del Paradiso- la festa dell’albero al primo istituto comprensivo “Principe di Napoli”, di Terravecchia. I primi ad essere coinvolti, nei giorni scorsi, sono stati gli studenti della sezione di 5 anni e della quinta primaria che, sensibilizzati fin da piccoli sull’importanza degli alberi che assorbono l’anidride carbonica, prevengono il dissesto idrogeologico e proteggono la biodiversità, hanno messo a dimora nell’aiuola due piantine fiorite scrivendo pensieri sugli alberi e sulla natura sui bigliettini colorati con cui hanno addobbato l’area esterna della scuola.

A seguire è stata la volta degli alunni più grandi delle medie che, nel plesso centrale, hanno piantumato due alberi di alloro per poi sostarsi nell’auditorium “Giuseppe Amato” .

Qui si è svolto un incontro tra i ragazzi delle terze A, C, e D e il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore alle Politiche dell’istruzione Ombretta Tringali, il rappresentante di Legambiente Enzo Parisi e la giornalista Agnese Siliato. Da un lato l’attenzione e le curiosità degli alunni si è soffermata sull’ ambiente e sui cambiamenti climatici, dall’altro le loro domande e riflessioni sono state incentrate sul mestiere del giornalismo che ha avuto una importante rappresentante, per lo più siciliana, in Maria Grazia Cutuli a cui potrebbe essere intitolato un luogo o un edificio pubblico ad Augusta, forse anche il plesso dello stesso istituto scolastico delle “Scuole verdi” che si trova in via Dessiè, fuori dalla Cittadella degli studi, cosi come suggerito dalla dirigente scolastica Agata Sortino. Rispondendo ad una domanda posta da un alunno il primo cittadino ha dichiarato la disponibilità dell’amministrazione ad intitolare un luogo o un edificio di Augusta alla cronista uccisa in Afghanistan il 19 novembre 200.

L’evento è stato presentato da Beatrice Sicari della III B. Cinque alunne delle stessa classe hanno letto un monologo sulla vita di Maria Grazia Cutuli in cui, in un passaggio, è riportato un appello alle nuove generazioni che la stessa cronista avrebbe rivolto: “A voi ragazzi dico: seguite sempre i vostri sogni e le vostre passioni, senza avere mai paura di niente e di nessuno, il mondo è nelle vostre mani e non dovete vivere la vostra vita passivamente, bensì sfruttare ogni occasione che essa vi presenta. Sognate, ridete, viaggiate e trovate la felicità nell’aiutare il prossimo”.

Due allieve della terza D hanno poi recitato una loro poesia dedicata alla coraggiosa cronista che si conclude così: “A te “Montagna Incantata” che all’improvviso in una macchina ti sei addormentata. Son passati ormai vent’anni che ricordiamo come se fossero i tuoi compleanni. Non sei stata solo una giornalista, ma anche un’ attivista che lottava per la giustizia. Il verde della chioma del melograno rappresenta l’anima tua: sensibile e divertente, tenace e determinata, incandescente e irruente come la roccia vulcanica. Oggi giaci a Santa Venerina. E tutti noi ti ricordiamo come una vera eroina. L’iniziativa è stata curata dalle docenti di lettere Valeria Paci, Tiziana Repici ed Alessia Saraceno.