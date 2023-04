Augusta, “festa della terra” al Principe di Napoli con Nuova Acropoli e Inner wheel

Dal lontano 1970 in tutto il mondo il 22 aprile è dedicato alla terra con l’ “Earth day”, la giornata della terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta, nata con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica alla tutela del patrimonio che madre natura ci ha affidato. Nuova Acropoli Augusta, il primo istituto comprensivo Principe di Napoli e l’ Inner wheel hanno voluto celebrarla con attività ecologiche, giochi legati all’ambiente e un grande girotondo insieme a bambini, ragazzi e adulti.

Alle 9 nel cortile del plesso di via Strazzulla si sono dati appuntamento gli studenti più grandi della scuola secondaria e i piccoli giardinieri della quinta primaria del plesso “Terravecchia” che da qualche settimana, partecipando ad un percorso finanziato con i fondi europei, si prendono cura del verde che circonda il plesso di via Dessiè. Insieme grandi e piccoli, muniti di zappe, carriole e guanti, coadiuvati dai volontari di Nuova Acropoli, si sono dedicati alla piantumazione di due aiuole, al ripristino con pitturazione di una compostiera, alla realizzazione di un murales e si sono divertiti giocando.

Le attività promosse hanno avuto il merito di aver coniugato diverse forme di linguaggio: la street art per creare un murales che, con il volo di uno sciame di farfalle, inneggi alla libertà e nel contempo alla fragilità, l’arte del giardinaggio per solleticare “il pollice verde” fin dalla più tenera età e quella della pittura per conferire decoro ed abbellire luoghi ed ambienti spesso troppo spenti e seriosi. E in un’assolata giornata primaverile i partecipanti si sono divertiti giocando con la “ruota delle virtù”, partecipando ad una coinvolgente “caccia al tesoro” legata ai quattro elementi della natura e riflettendo con l’attività della “capsula del tempo”, un’ ampolla di vetro in cui sono stati riposti i pensieri sull’ambiente scritti dai ragazzi presenti con l’auspicio che vengano letti dai futuri studenti della scuola che, aprendo la boccetta interrata durante l’attività, ne riscoprano il contenuto.

“Ma non senza un sentimento reale che accompagni queste parole – ha reso noto la portavoce dell’associazione Nuova Acropoli Augusta – perché le parole da sole, se non sono unite a elevati sentimenti e un sano rispetto per l’ambiente, non bastano. Così c’è chi nella capsula ha inserito felicità per la bella giornata vissuta, chi voglia di proteggere l’ambiente dall’inquinamento e dall’incuria, chi un puro sentimento di gratitudine alla terra che ci nutre”.

L’incontro, al quale ha partecipato anche l’assessore Ombretta Tringali che ha portato i saluti del sindaco di Augusta, è avvenuto curiosamente il giorno dopo un breve ma intenso tremore della Sicilia orientale, “perché – ha fatto notare la dirigente Tea Sortino nei saluti iniziali – la nostra terra è viva e ogni tanto ce lo ricorda”.

Presenti anche Roberta Villareale, che guida l’Inner Wheell ed alcune socie, il presidente del consiglio d’ istituto Fiorindo Passanisi, l’insegnante Giuseppe Salemi che ha guidato gli alunni della scuola secondaria alla realizzazione del murales. L’intensa mattinata si è conclusa con una danza popolare che ha coinvolto tutti i partecipanti per ringraziare la terra, in fondo da sempre e per sempre la nostra grande madre.