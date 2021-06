Augusta, festa della Polizia penitenziaria: i sindacati non partecipano

Non hanno partecipato alla celebrazione che si è svolta ieri della festa della Polizia penitenziaria -in occasione anche del 204° anniversario della sua fondazione – i sindacati rappresentativi della maggior parte degli agenti in servizio alla casa di reclusione di Augusta che hanno inteso così protestare contro le questioni rimaste ancora irrisolte e soprattutto contro l’“indifferenza dell’amministrazione penitenziaria regionale e nazionale alle gravissime problematiche che – scrivono in una nota inviata ai vertici dell’amministrazione penitenziaria il segretario territoriale Cisl Angelo Scarso, il dirigente nazionale del Cnpp Massimiliano Di Carlo, il coordinatore provinciale della Cgil Giuseppe Argentino e il dirigente nazionale del Sippe Nello Bongiovanni- affliggono il carcere di Augusta dovute ad una gestione disastrosa della direzione che non riconosce e viola in continuazione gli accordi sindacali legittimamente sottoscritti; gestione più volte denunciata dalle scriventi organizzazioni che hanno anche chiesto l’avvicendamento dei vertici della casa reclusione di Augusta. Evidentemente la direzione di Augusta ha dimenticato che le scriventi hanno interrotto le relazioni sindacali con il direttore, dando mandato ai propri avvocati di verificare la condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori”.

Secondo i sindacati non c’è nulla da festeggiare, considerato che quotidianamente “vengono lesi i diritti contrattuali con carichi di lavoro non più sopportabili, che producono gravi distonie organizzative. Infatti è inammissibile che un operatore di Polizia penitenziaria possa controllare più posti di servizio, questo – continua la nota- determina continuo stress per i singoli operatori con potenziale diminuzione dell’attenzione operativa che può inficiare involontariamente l’ordine e la sicurezza dell’istituto mentre l’attività lavorativa diventa sempre più pericolosa poiché sono aumentati vertiginosamente gli episodi di aggressioni e le minacce nei confronti dei poliziotti”.

E questo mentre gli organici della Polizia penitenziaria sono ridotti al lumicino poiché mancano all’appello oltre 1.000 unità in Sicilia mentre ad Augusta la situazione è ancora più drammatica poiché per assicurare un minimo di sicurezza sarebbero necessarie oltre 50 unità: “abbiamo più volte denunciato alla direzione che non è più possibile lasciare da soli nelle sezioni detentive i nostri colleghi, costretti ad occupare più posti di servizio contemporaneamente, e soprattutto nelle ore serali e notturne a vigilare, da soli su almeno 100 detenuti in un piano detentivo”.

A tutto si aggiunge il problema dei buoni pasto che non sono erogati dall’anno scorso ed il mancato pagamento degli straordinari. “Invece di festeggiare chiediamo all’amministrazione penitenziaria di prendersi le dovute responsabilità, e consentire ai poliziotti penitenziari di Augusta di lavorare in un clima di serenità e sicurezza. Le nostre iniziative vertenziali continueranno finché non ci saranno risultati concreti”.