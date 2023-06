Augusta, Festa della musica in piazza Duomo, 18 i partecipanti

Anche ad Augusta oggi si celebra la “Festa della musica” edizione 2023, nata in Francia ma diventata da anni ormai appuntamento culturale fisso anche in Italia, per volontà del ministero dei Beni Culturali anche per celebrare il solstizio d’estate. La location scelta quest’anno dall’assessorato alla Cultura, tradizioni e promozione del territorio che la organizza con il ministero dei Beni culturali, è piazza Duomo.

Si inizia alle 18,30, i partecipanti sono 18: Simone Rapina, Gaetano Ippolito, Vittoria Abramo Serena Passaro, Alex Barone, Coro Città di Augusta, Foreverdance, ballo Giada e e Gae, Valentina Romanello, Michele Accardo, Giuseppe Adragna, Antonio Murabito, Due di cuori Antonio Ramaci e Aurora Gennuso Euphoria, Corrado Cataldi, Marco Zarbano, Cris&Gang e Over sound. La manifestazione sarà presentata da Mirko Birritteri e Giuseppe Lentini

Per l’occasione sarà temporaneamente vietata la circolazione e la sosta veicolare con rimozione forzata in via Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Roma, e Piazza Duomo dalle 16 e le 24, come prevede l’ordinanza del comandante di Polizia municipale, Salvatore Daidone.