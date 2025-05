Augusta, festa del patrono: stasera il concerto di Raf. Tornano le navette gratuite e il parco divertimenti

Entrano sempre più nel vivo i festeggiamenti in onore del patrono san Domenico, iniziati già da qualche giorno con diversi eventi che prevedono il ritorno del parco dei divertimenti alla Borgata. Da ieri sera è ufficialmente aperto nell’area di via Bruno Buozzi, dove solitamente si tiene il mercato del settimanale del “giovedì” che il 22 maggio proprio per la presenza delle giostre verrà sospeso come da ordinanza sindacale.

Al centro storico, invece, questa sera, alle 21,30, si esibirà in piazza Castello, alla Villa il big della musica italiana Raf e per l’occasione si potrà usufruire di nuovo delle navette gratuite istituite anche quest’anno dall’amministrazione comunale per invitare gli augustani a non usare le automobili per non ingolfare il centro storico e permettere a tutti di raggiungere l’Isola e partecipare alla festa.

Tre le linee previste: 1 con partenza da piazza Maestri del Lavoro (via Marina Ponente) e piazza delle Ancore; 2 con partenza da piazza Unità d’Italia e linea 3, (attiva solo nei giorni 23 e 24 maggio) con partenza da lungomare Rossini (vicino l’esercizio “Rosmarino”). Tutti i minibus arriveranno in via Colombo, si potranno lasciare le automobili nei parcheggi di piazza Maestri del lavoro e delle Ancore della Marina militare. Sono inoltre già in vigore le modifiche alla viabilità, tra queste la possibilità che il viadotto Federico II venga chiuso alla circolazione in entrata dalle 18,30 alle 2 se le esigenze di traffico e sicurezza lo richiedano. Lo stesso potrebbe succedere la sera del 23, 24, 25 maggio, il percorso veicolare alternativo per i residenti del centro storico è, dunque, corso Sicilia, lungomare Rossini, via Lavaggi, Rivellino, via Saraceno e via Veneto.

Fino alle 3 di domenica 25 maggio la villa comunale sarà off limits per i mezzi con il divieto della circolazione veicolare e della sosta (con rimozione forzata) nella strada di accesso e uscita dai Giardini pubblici, nell’area adiacente all’ufficio anagrafe e nell’area adiacente agli uffici elettorale e stato civile per consentire un “eventuale transito dei veicoli in emergenza” in prossimità dell’area degli spettacoli serali. Sono inoltre istituiti 6 posti disabili generici in via Colombo nel tratto compreso tra via Epicarmo e via Megara. Sono vietate la circolazione e la sosta veicolare in via Principe Umberto nel tratto tra via Colombo e via Garibaldi nei giorni 15-17-18-20 maggio dalle ore 13 alle ore 24.

In occasione delle processioni liturgiche in onore del santo patrono, dalle 13 di giovedì 22 maggio alle 24 di domenica 25 maggio, sono vietate la circolazione veicolare e la sosta in via Principe Umberto tra via Colombo e via della Rotonda, in piazza Duomo nelle stradelle a sud e a nord. Il divieto di sosta e circolazione scatterà a partire dalle 13 di venerdì 23 e fino alla mezzanotte di domenica 25 maggio in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Megara. È, inoltre, vietata la sosta (con rimozione forzata) in via Capitaneria e in piazza San Domenico ambo i lati nell’area antistante alla chiesa di San Domenico, dalle 7 di venerdì 23 maggio alle 24 di sabato 24 maggio. È vietata la sosta veicolare (con rimozione forzata) dal civico 55 di via Epicarmo fino all’incrocio con via Garibaldi, dal civico 460 di via Epicarmo fino all’incrocio con via della Rotonda nonché in via della Rotonda nel tratto compreso tra via Epicarmo e via Megara, dalle 14 alle 22 di sabato 24 maggio. Per lo spettacolo pirotecnico del 24 maggio istituito il divieto di circolazione veicolare e sosta (con rimozione forzata) sul lungomare Jonio nel tratto compreso tra piazza delle Grazie e il viadotto Federico Il, dalle 14 di sabato 24 maggio alle 3 del 25 maggio.

Per i festeggiamenti e la gestione di tutti gli eventi connessi anche in termini di “safety”è stato attivato il Coc, Centro operativo comunale già da giovedì 15 maggio e sino alla conclusione delle manifestazioni di lunedì 26 maggio, coordinato dall’esperto del sindaco di Protezione civile Marco Arezzi e dal comandante della Polizia locale Salvatore Daidone. Con ulteriore ordinanza del sindaco, infine, è stata disposta anche la chiusura degli istituti scolastici per la disinfestazione già da domani 21 maggio e fino a venerdì 23 maggio.