Augusta, festa del patrono San Domenico: domani niente mercato

Niente mercato sabato 24 maggio in occasione della festa del patrono San Domenico. Lo dispone un’ordinanza sindacale che sospende tutte le consuete attività mercatali rionali del centro storico e della Borgata che si tengono il sabato, ritenendo che la concomitante presenza delle attività mercatali rionali contribuirebbe “a congestionare ulteriormente la situazione viabilistica ostacolando il regolare svolgimento degli eventi programmati e compromettendo le condizioni di sicurezza per cittadini, operatori e visitatori”.

In particolare l’area di piazza Maestri del lavoro, al centro storico, in questi giorni di festa che stanno comportando il divieto di sosta in tutta l’area circostante la villa e, quindi, la riduzione di posti auto anche la mattina, è stata individuata come area parcheggio.