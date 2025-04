Augusta, Festa del libro e della lettura e Notte bianca del libro

Augusta alza il sipario sulla quindicesima edizione del “Maggio dei libri”, la campagna promossa dal Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura. L’iniziativa, si arricchisce quest’anno della “Festa del libro” con una “Notte bianca del libro” e un fine settimana di eventi che vedono protagoniste molteplici associazioni e istituzioni della città. Promotore dell’evento l’ assessorato alla Cultura, Tradizioni, Sport e Promozione del Territorio con la regia dello staff dell’VIII settore del Comune.

“Il ricco programma delle attività ed eventi culturali – ha dichiarato l’assessore Giuseppe Carrabino – verrà presentato il prossimo 23 aprile alle 18 nel salone di rappresentanza del palazzo di città in occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” e sarà successivamente inserito nella banca dati del sito appositamente dedicato dal ministero dove sono elencate le iniziative, attività ed eventi speciali organizzati con l’obiettivo di diffondere capillarmente l’abitudine alla lettura, mettendo in comunicazione soggetti pubblici e privati, amministrazioni locali, associazioni, biblioteche, gruppi di lettura e tutti coloro che si riconoscono nei princìpi ispiratori che lo animano.

“Quest’anno – come annunciato da Luciano Lanna, direttore del Centro per il libro e la lettura – il tema istituzionale, già scelto per l’ultima edizione Libriamoci, è Intelleg(g)o, animato dalla convinzione che i libri siano lo strumento principale per sviluppare il pensiero, affinarlo criticamente e renderlo la base sicura e consapevole di ogni nostra azione. Il tema sarà affiancato da tre filoni di approfondimento intorno ai quali suggeriamo – se si preferisce – di organizzare e declinare le proprie iniziative: Intelleg(g)o… dunque sono, il filone dedicato alla scoperta di sé e al rapporto con il prossimo, Intelleg(g)o… dunque sento, in cui la lettura diventa momento di creazione, arte e sperimentazione e Intelleg(g)o… dunque faccio, che guarda invece alla cittadinanza attiva, partecipata e cooperativa e alla conoscenza e tutela dell’ambiente e delle sue risorse”.

“Il Maggio dei libri – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Di Mare – si inserisce nel contesto di un mese di appuntamenti che vedranno Augusta protagonista. Presentazione di libri, letture teatralizzate, stand, allestimenti, animazione, giochi per la Festa del libro che si aggiungono agli eventi della festa primaverile di San Giuseppe a’ spiga e alla festa del patrono San Domenico. Un mese per celebrare la cultura, la nostra storia, la nostra identità, le nostre tradizioni civiche e religiose.