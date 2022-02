Augusta, “Festa del cross”: in gara anche l’asd Megara running con due atleti

Anche l’asd Megara running ha gareggiato alla “Festa del cross” che si è disputata domenica a Palermo, all’impianto denominato “Città esercito tenente Onorato” valevole per l’assegnazione dei titoli regionali individuali e di società. La gara, promossa dalla Fidal Sicilia e organizzata dal Cus Palermo, è stata anche valida come prova indicativa per le rappresentative Criterium Cadetti/e ha visto circa 500 gli atleti partecipanti.

A causa di alcune defezioni la società augustana non ha potuto schierare una squadra al completo e ha partecipato con l’atleta Franco Carpinteri che, nella gara del cross corto di 3 km, è arrivato terzo assoluto e primo di categoria. Nella gara di 10km si è piazzato al 37esimo posto assoluto il nuovo iscritto Alessandro Giacalone che viene da un periodo di convalescenza che non gli ha permesso di preparare al meglio la gara. “Sono contento per i risultati ottenuti da i nostri atleti , appuntamento adesso alla gara provinciale di Avola che vedrà impegnati i nostri ragazzini”- ha commentato il presidente Carmelo Casalaina

A fare gli onori di casa per la “Festa del cross” è stato il comandante militare dell’Esercito in Sicilia generale di divisione, Maurizio Angelo Scardino, presenti tra gli altri il campione europeo e argento olimpico Salvatore Antibo, i gemelli del mezzofondo Ala ed Osama Zoghlami, il presidente del Cus Palermo Giovanni Randisi e il presidente della Fidal Sicilia, Salvatore Gebbia.