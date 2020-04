Augusta, fermati per un controllo covid vengono trovati con 100 grammi di cocaina: arrestati

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Augusta, nell’ambito di un servizio finalizzato al controllo del rispetto della normativa anti coronavirus, hanno arrestato due soggetti che, fermati per verificare le motivazioni per le quali circolavano, sono stati invece trovati in possesso di un’ingente quantità di droga, occultata all’interno della loro vettura.

I militari, notato che i due apparivano eccessivamente agitati al momento della compilazione dell’autocertificazione, hanno deciso di sottoporli a perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale sono stati rinvenuti 100 grammi di cocaina.

I due uomini, Antonio e Giovanni Rametta, fratelli entrambi pregiudicati di Francofonte, sono stati immediatamente arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari nella loro abitazione.