Augusta, ferie estive della Polizia Penitenziaria: OSAPP, USPP e CISL FNS non firmano l’accordo

Si è conclusa oggi, 20 maggio 2026, alla Casa di Reclusione di Augusta la contrattazione decentrata relativa alla programmazione delle ferie estive del personale di Polizia Penitenziaria.

Le organizzazioni sindacali OSAPP, USPP e CISL FNS hanno deciso di non sottoscrivere l’accordo raggiunto dalla Direzione insieme alla maggioranza delle altre sigle sindacali, che prevede la fruizione delle ferie estive articolata su cinque turni.

Secondo le tre organizzazioni sindacali, l’aumento dell’organico registrato tra il 2025 e il 2026, quantificato in circa 40 unità aggiuntive, avrebbe consentito una diversa organizzazione dei turni ferie, concentrandoli in quattro turni distribuiti tra luglio e agosto, così da garantire maggiori benefici al personale.

Le sigle sindacali hanno inoltre evidenziato la necessità di riportare “sulla linea del diritto” il ruolo dei sottufficiali all’interno dell’istituto penitenziario. In particolare, contestano il ricorso sempre più frequente ad assistenti capo e agenti scelti per incarichi di sorveglianza generale, nonostante la presenza di Ispettori e Sovrintendenti.

Nel comunicato, OSAPP, USPP e CISL FNS sottolineano come la struttura di Augusta ospiti circa 650 detenuti e ritengono quindi fondamentale valorizzare pienamente le figure dei sottufficiali per garantire un’organizzazione più efficiente e sicura.

Sul fronte delle notizie positive, le organizzazioni sindacali accolgono con favore l’avvio della ristrutturazione delle camere detentive della Casa di Reclusione di Augusta, che saranno adeguate agli standard previsti dalla normativa vigente e dotate di docce interne.

I sindacati hanno riconosciuto l’impegno assunto dal nuovo direttore reggente nel portare avanti il progetto, evidenziando come, una volta conclusi i lavori, si potrà ottenere una riduzione del carico di lavoro per il personale e un miglioramento complessivo della sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario.