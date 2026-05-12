Augusta, Femca Cisl su impianto paraffine Sasol: “il polo industriale si costruisca con serietà, equilibrio e visione”

La notizia della riattivazione dell’impianto ISOSIV per la produzione di paraffine nel sito Sasol di Augusta rappresenta un fatto importante per i lavoratori, per l’intero polo industriale e per tutto il territorio siracusano. A ribadirlo il segretario generale della Femca Cisl Ragusa Siracusa, Alessandro Tripoli.

Dopo oltre un anno segnato da preoccupazioni e incertezze, durante il quale non sono mancate ricostruzioni allarmistiche, ipotesi di chiusure, ridimensionamenti e scenari spesso privi di reali fondamenti, questa decisione dimostra che la strada del confronto responsabile e della credibilità sindacale può portare risultati concreti.

“In questi mesi abbiamo scelto di non alimentare paure e di non inseguire contrapposizioni fini a sé stesse. – sottolinea Tripoli – Abbiamo invece mantenuto un approccio serio, fondato sull’analisi delle dinamiche di mercato, sul dialogo costante con l’azienda e sulla volontà di difendere prospettive industriali reali per questo territorio. Oggi possiamo dire che quella scelta si è rivelata corretta. La ripartenza dell’Isosiv nasce certamente da mutate condizioni di mercato e dalla scarsità di prodotto registrata a livello internazionale, ma è altrettanto evidente che avere mantenuto il presidio industriale in una fase difficile abbia consentito di arrivare a questo risultato”.

Per il segretario dei Chimici della Cisl, è anche la conferma che esiste un modello sindacale fondato sulla competenza, sull’equilibrio e sulla capacità di informare correttamente i lavoratori, avanzando proposte credibili rispetto agli scenari industriali futuri.

“In una fase storica complessa per il comparto chimico e manifatturiero, ogni scelta che va nella direzione della tutela occupazionale e del rilancio industriale assume un valore importante e deve essere sostenuta con responsabilità da tutte le parti sociali e istituzionali. – aggiunge Tripoli – Allo stesso tempo, la presenza degli insediamenti industriali deve continuare a procedere insieme agli obiettivi di transizione e compatibilità ambientale, che restano una condizione fondamentale per garantire futuro al territorio e alle nuove generazioni.

La Femca Cisl continuerà a seguire con attenzione “tutte le fasi del percorso annunciato dall’azienda – conclude il segretario della Femca -, mantenendo come priorità la sicurezza degli impianti, la tutela dei lavoratori e la prospettiva industriale del sito, nella convinzione che il futuro del polo industriale si costruisca con serietà, equilibrio e visione”.