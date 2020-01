Augusta, Federcosumatori in campo per i risarcimenti per l’acqua non potabile al centro storico

La Federconsumatori sbarca anche ad Augusta, pronta a tutelare legalmente residenti e commercianti del centro storico danneggiati dall’ordinanza del 25 ottobre che vieta l’uso dell’acqua potabile. Ad annunciarlo sono stati, l’altro ieri pomeriggio, Adriana Bazzano e Angelo Bazzano, rispettivamente avvocato responsabile dello sportello territoriale di Siracusa di Federcosumatori e componente della federazione provinciale, che si sono ritrovati nella sede della Cgil di via Megara, guidata da Lorena Crisci, per ufficializzare la loro presenza sul territorio megarese dopo essere arrivati, solo a luglio scorso, a Siracusa, unica provincia della Sicilia a non avere ancora avuto fino all’estate scorsa uno sportello a difesa dei consumatori.

“Non partiremo subito con il piede di guerra contro il Comune – ha detto il legale– ma chiederemo prima un incontro con l’Ente per ascoltare le loro problematiche e le loro responsabilità e vedere se esiste una soluzione”. Il risarcimento è previsto per legge e in prima battuta sarà necessario raccogliere le istanze di chi vorrà chiederlo, per questo la Camera del lavoro ha messo a disposizione la sua sede per ospitare i rappresentanti della Federconsumatori e stabilire, quanto prima, un giorno a settimana in cui verranno ricevuti personalmente gli augustani che decideranno di essere tutelati. L’avvocato Bazzano ha poi precisato anche che l’assistenza gratuita sarà per tutti, non solo per egli iscritti alla Cgil, ma anche degli altri sindacati e per chi non appartiene ad alcuna sigla.

All’incontro ha partecipato anche Enza D’Antoni, presidente della locale sezione dell’Auser che aveva sollecitato l’intervento della Federconsumatori e il segretario della Camera del lavoro Cgil, Lorenza Crisci che ha ricordato che l’associazione è stata fondata nel 1988 con il contributo della Cgil e i tanti disagi subiti sia dalle attività commerciali che dalle famiglie, soprattutto con disabili ed anziani in casa, per il disservizio della mancanza di acqua potabile “a cui si è aggiunta la carenza di informazione in questi mesi per i residenti e commercianti che hanno quindi diritto ad avere i risarcimenti”.