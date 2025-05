Augusta, fede, tradizione e concerti ma anche il torneo di calcio a 5 interforze. Presentato il cartellone della festa di San Domenico

Processioni e momenti di fede, concerti con Raf, Fabrizio Moro e gli Eiffel 65, cabaret con Nino Frassica, ma anche momenti di sport e condivisione con la novità del torneo interforze di calcio a 5. Queste le caratteristiche del cartellone per i festeggiamenti del patrono san Domenico presentato ieri pomeriggio, in conferenza stampa, al Comune dal sindaco Giuseppe Di Mare, dall’arciprete don Alfio Scapellato, dagli assessori alla Cultura Pino Carrabino, e Coesione sociale nonchè vice sindaco Biagio Tribulato, dalla responsabile del settore della Cultura Lilli Passanisi e dal delegato del Coni, Nuccio Solano.

Il sindaco Di Mare nel ringraziare quanti a vario titolo, dalle forze dell’ordine agli uffici comunali ai volontari di protezione civile, stanno collaborando per l’organizzazione e la buona riuscita della “festa del cuore”, ha ricordato che innanzitutto è una festa religiosa e poi c’è tutto il resto, con i momenti in cui le famiglie si incontrano e che fanno parte delle tradizioni del popolo siciliano che ricorda il legame con il santo patrono in questi giorni in modo particolare.

“Siamo orgogliosi di aver voluto dare maggiore slancio alla festa diventata centrale nel panorama culturale del turismo a livello regionale” -ha aggiunto sottolineando che il cartellone ha all’interno iniziative per tutti quanti, con le bancarelle che ritornano alla villa in modo consistente e la novità del torneo sportivo con tutte le forze dell’ordine. Quest’ultimo è stato inserito per dare un “segnale importante alla città. I rappresentanti di Carabinieri, Polizia di Stato e penitenziaria, Guardia di finanza, Marina militare ma anche del Comune si “scontreranno, dandosi la mano alla fine delle partite, nei vari campetti che abbiamo costruito in giro. E’ anche un modo per fare vedere la presenza delle istituzioni”- ha spiegato ribadendo la grande sinergia e condivisione che si è creata in città tra tutto il mondo delle istituzioni, le associazioni e cittadini.

Tutto il cartellone è stato finanziato in parte dal bilancio comunale, ma in parte anche dalla Regione che ha partecipato in “modo importante sia con l‘assessorato al Turismo che con la presidenza dell’Ars. Siamo convinti di quello che facciamo perché i soldi destinati ad alcuni capitoli di spesa vanno spesi per quelle voci, non per altro- ha precisato- siamo convinti di spendere fino all’ultimo centesimo per destinare quelle somme che triplicano la spesa in introiti per la città. So di pullman che arriveranno sia da Palermo che da Catania per alcuni eventi e che c’è già il tutto esaurito almeno per una settimana nelle strutture ricettive. Tante persone in giro vuol dire un aiuto importante per i nostri commercianti”.

“Il senso della festa è questo stare insieme, per rallegrarci e ringraziare Dio e il patrono, è una festa anche con elementi che possono non sembrare attinenti al sacro. Quello che esprimiamo – ha detto don Scapellato- è una fede non solo teorica ma vissuta, portata a tutti anche nelle manifestazioni di spettacolo e sport in maniera particolare perchè mette insieme le persone. Quello che dobbiamo cercare di fare è portare questo spirito sacro nella vita quotidiana”. In questa direzione va la visita già effettuata in questi giorni in alcune case per anziani di Augusta del Braccio reliquiario che sarà portato anche nella casa di reclusione di Augusta-Brucoli lunedì 19 e all’ospedale

Perchè questa festa sia veramente per tutti ci saranno momenti di carità con pacchi per ogni parrocchia, il 15 maggio inizierà il novenario di San Domenico con il padre predicatore don Gennaro Maria Vitrone della “Casa di San Domenico” di Matera. Ogni sera sarà presieduta da celebrazioni eucaristica, il 23 maggio vigilia della festa ci sarà la tradizionale processione del Braccio reliquiario e alla celebrazione del 24 mattina ci sarà anche l’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto.

“Questa festa vuole essere un momento di vera coesione sociale, mettendo insieme tutte le parti del cuore pulsante della città, partendo dalle scuole, dall’ associazionismo, completando con la sinergia alle forze dell’ordine ed enti di volontariato perché la festa del patrono è un momento di unità cittadina– ha affermato Tribulato sottolineando che ci sarà uno spazio sociale il 15 maggio con la consulta comunale delle famiglie, sarà un momento di formazione con le famiglie e con dei relatori mentre il 18 maggio ci sarà in piazza anche un momento di festa con tutte le associazioni della consulta. Attenzione anche per i diversamente abili che anche quest’anno avranno uno spazio riservato davanti il palco per i vari concerti.

Sul torneo di calcio a 5 ha parlato Solano del Coni dichiarando che le rappresentative di calcio a 5 di Carabinieri, Polizia di Stato e penitenziaria, della Guardia di finanza, Marina militare ma anche del Comune con una squadra quest’ultima ancora da definire ogni squadra giocheranno tre partite per ciascuno calcando tutti e tre i campetti (Carrubba, ecoparco e via Catania) il 19, 21e per le finali del 25. La premiazione avverrà durante la serata con Nino Frassica.

“Che bella questa sinergia che ci ha permesso di costruire un programma che ci ha permesso di costruire un programma di san Domenico nell’armonia e nella cordialità”- ha detto Carrabino che ha ringraziato tutte le forze dell’ordine impegnate sottolineando che ci sarà tanto sport in questa edizione con, oltre il trofeo interforze, il torneo provinciale di minivolley e la prima marcia al Granatello sabato 31 maggio.

Tanti gli appuntamenti, il 19 pomeriggio è in programma il corteo storico “alla corte di Federico II di Svevia” del Principe di Napoli, ci saranno mostre d’arte, di pittura e fotografia, è una festa aperta a tutti e ci sarà anche l’animazione per i più piccoli con letture al sedile o ‘coccio. Il 23 e 24 ci sarà il gemellaggio con la città di Birgu, città maltese vittoriosa, è il secondo gemellaggio con lo stato maltese e il Comune di Augusta. Per l’occasione arriverà il sindaco con la banda musicale di Birgu.

Per gli spettacoli ha elencato il concerto del gruppo Discopatia (16 maggio), di Eiffel 65 (17), di Benji e Fede (18), di Raf (20), dell’orchestra di fiati “Vincenzo Bellini. Città di Monterosso Almo (21), di Impatto sonoro (22), di Fabrizio Moro (23), dei “Gentika” con il cabaret di Matranga e Minafò (24), conclude Nino Frasssica e Los Plaggers (25), concerti anche di tutte le corali della città.

Ai luoghi tradizionali della festa, piazza Duomo e piazza Castello, alla Villa quest’anno si aggiunge anche la restaurata piazza D’Astorga che da qualche mese con un nuovo restyling può ospitare agevolmente incontri culturali di vario tipo come quello di questi giorni con le varie presentazioni di libri del libro. Non mancheranno neanche quest’anno le navette per raggiungere gratuitamente il centro storico, con un piano di viabilità di cui saranno forniti i dettagli nei prossimi giorni né il tradizionale spettacolo pirotecnico del 24 maggio, all’una di notte.