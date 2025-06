Augusta, fatture pagate in ritardo per l’Igiene urbana: il Comune verserà più di 500 mila euro di interessi moratori

Più di 500 mila euro di interessi moratori per il ritardo nel pagamento delle fatture emesse oltre tredici anni fa, dal 2009 al 2012. E’ quanto pagherà il Comune alla ex Pastorino, – che oggi non esiste più e si è fusa nella Loto impianti- che, a partire dal 2008 e per molti anni, ha gestito anche in proroga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. La società, ritenendo che Comune di Augusta in quei 4 anni avesse pagato in ritardo diverse fatture del servizio e fosse, pertanto, debitorio, a titolo di interessi moratori, della complessiva somma di 845.459 euro, ha avanzato ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale, sezione specializzata delle imprese di Catania. Il tribunale lo ha accolto e nell’ aprile dell’ anno scorso ha emesso il decreto ingiuntivo con cui ha imposto all’Ente megarese di pagare alla parte ricorrente entro 40 giorni la maxi somma, più gli interessi e le spese della procedura liquidate in 4.349 euro per compensi e 1713 euro per esborsi, oltre il 15% delle spese generali Iva e Cpa.

Il Comune però ha proposto citazione per opposizione dinanzi allo stesso tribunale, nelle more del giudizio, valutando la possibilità di avviare una trattativa per arrivare ad un componimento transattivo della controversia ed evitare il rischio del giudizio, tenuto conto sia del grado di fondatezza della richiesta avanzata in via monitoria sia dallo stato del giudizio.

Così con l’assistenza degli avvocati che già lo rappresentavano in giudizio e con il coinvolgimento del settore competente ha avviato una trattativa con la controparte. Alla fine si è arrivati ad un’intesa sul contenzioso più conveniente per l’Ente, con una riduzione della somma da pagare pari a 507.275 euro, di cui 200.000 entro 30 giorni dalla firma della transazione, centomila entro il 30 giugno di quest’anno, 100.000 entro il 30 giugno del 2026, 107.275.000 entro il 31 marzo del 2027.

L’ importo di 56.026 euro risultava già finanziato, nel 2020, con delibere dell’ Organismo straordinario di liquidazione del dissesto relativamente all’ istanza di ammissione alla massa passiva formulata per il medesimo credito. In una prima seduta il Consiglio comunale ha approvato la transazione che impegna tale importo, è stata pagata la prima rata ed autorizzata la seconda e nei giorni scorsi, in altra seduta, è stata approvata la relativa variazione di bilancio.