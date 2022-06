Augusta, Faro Santa Croce: barca a vela piena di migranti arriva alle “vaschette”

Sbarco autonomo di migranti, questa mattina, intorno alle 9, al Faro Santa Croce, nei pressi delle “vaschette”. Ad arrivare a bordo di una barca vela sono stati almeno una sessantina di migranti, forse anche di più, per lo più afgani e qualche egiziano. Quasi tutti uomini, tre le donne al momento rintracciate, il gruppo una volta toccata terra, si è sparpagliato tra le campagne riuscendo a risalire e a guadagnare la via Sant’Elena e anche la Sp 61 che porta anche all’ospedale Muscatello.

La barca è arrivata sotto lo sguardo allibito dei bagnanti che, in quel momento, si trovavano al mare e che hanno contattato la Capitaneria di porto, Polizia e Carabinieri che, subito intervenuti, sono riusciti a rintracciare una sessantina di migranti che, spaesati, camminavano per strada non sapendo neanche dove andare. Qualche automobilista di passaggio si è anche fermato per donare loro le proprie bottiglie d’acqua che aveva in macchina per un primissimo intervento, considerato il gran caldo. E’ già stato informato il Comune per fornire i primi viveri, ma soprattutto acqua.

Tutti comunque appaiono in buone condizioni di salute.

Notizia in aggiornamento