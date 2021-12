Augusta, fare di più per i diversamente abili: l’appello nella Giornata internazionale della disabilità

“È necessario agire concretamente per rendere più vivibile la vita ai diversamente abili, cominciando ad eliminare le barriere architettoniche, così come recita una legge che risale al 1986. Anche se le barriere non sono solo quelle fisiche, ma anche quelle mentali”. È quanto ha sostenuto Sebastiano Amenta, presidente della Consulta comunale per la persone con disabilità e vice presidente nazionale dell’associazione 20 novembre 1989 in occasione della Giornata internazionale della disabilità, che si è svolta venerdì nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” della cittadella degli studi, patrocinata dal Comune.

Amenta ha ribadito l’urgenza di attuare il Peba, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche da parte del Comune a cui l’associazione di cui fa parte, a suo tempo, presentò il suo programma sulla disabilità, oltre a chiedere anche degli spazi pubblici per far fare delle attività ai ragazzi che, una volta terminata la scuola, “sono chiusi dentro casa e fuori dal mondo. Ci sono tanti fondi europei a cui attingere per rendere la vita migliore ai disabili, soprattutto quelli psichici. Certamente bisogna fare di più” –ha aggiunto Amenta che prosegue anche la sua battaglia per l’aumento delle ore di assistenza scolastica (Asacom) che, al momento, ad Augusta sono ferme a sole tre ore la settimana.

Alla giornata, che ha l’obiettivo di sensibilizzare e accendere i riflettori sulla disabilità, ha preso parte anche il neo garante per le persone con disabilità Irene Noè che ha in programma un servizio di vigilanza, ascolto e condivisione e anche un censimento dei disabili di Augusta. L’assessore alle Politiche sociali, Ombretta Tringali da parte sua ha detto che l’amministrazione comunale sta pensando a realizzare un centro per i disabili per varie attività dopo la scuola, mentre Ielsa Speciale, presidente della 20 novembre Project ha illustrato i laboratori, diurni e pomeridiani che l’associazione porta avanti per 75 persone.

La mattinata è stata allietata dalle esibizioni di ragazzi ed adulti diversamente abili dell’associazione 20 Novembre, della cooperativa “L’Albero”, quest’ultima presieduta da Sebastiano Salamone, ma anche delle alunne del I istituto comprensivo “Principe di Napoli” preparate dalla docente Rosy Centamore. Ad interpretare un brano di Andrea Bocelli è stata Piuna Carriglio, cantante non vedente.

La mattinata si è poi conclusa con la premiazione del concorso “Diverso da chi?”, riservato agli alunni di ogni ordine e grado e indetto dalla consulta Consulta per le persone con disabilità con l’obiettivo di coinvolgere i giovani, stimolando la loro riflessione proprio sul mondo della disabilità e rendendoli cosi consapevoli e capaci di operare dei cambiamenti all’interno del contesto scolastico e sociali.

Per la scuola primaria sono state premiate la IV A e la IV B del terzo istituto comprensivo Todaro, la IV B del primo comprensivo Principe di Napoli e la IV B del quarto istituto comprensivo Costa. Per la scuola secondaria di primo grado hanno vinto Bruno Riso della I C della Todaro, Greta Pinto della I C del Costa e Sveva Tortorici della I C del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, per le scuole superiori sono state premiate Arianna Pedone della IV A del liceo Scientifico Megara, Elena Avola della V BL del liceo delle Scienze applicate del secondo istituto superiore Arangio Ruiz e Angelica Bellassai della III A del liceo delle Scienze umane del Megara.