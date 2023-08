Augusta, famiglie senza Reddito di cittadinanza, M5S promuove mozioni urgenti per aiutarle

Una mozione urgente per impegnare sindaco e giunta ad aiutare le famiglie private del Reddito di cittadinanza verrà presentato nei prossimi giorni dal Movimento 5 Stelle di Augusta così come in tutti i 391 Comuni della Sicilia.

Lo fanno sapere i due consiglieri pentastellati Roberta Suppo e Salvatore Blanco che ricordano, in una nota che “il Governo Meloni, con un sms di tre righe, ha privato con effetto immediato 196 mila famiglie italiane, di cui 37.600 solo in Sicilia, del Reddito di cittadinanza. Nei prossimi mesi saranno altri 700 mila percettori che riceveranno il triste annuncio da parte dell’Inps su incarico di Meloni e Salvini che, invece, hanno trovato il tempo, prima di chiudere i palazzi del potere per lunghe settimane di ferie, per aumentare i tetti massimi degli stipendi nella pubblica amministrazione. Per queste famiglie – si legge- ciò vuol dire uno stato di indigenza più assoluta che avrà ricadute negative anche per le amministrazioni locali che si troveranno ad affrontare con non poche apprensioni questo passaggio visto che su di loro vengono scaricate le responsabilità senza avere risorse e personale per permettere ai servizi sociali di gestire queste famiglie in maniera opportuna e dignitosa. Anche le economie locali avranno un contraccolpo venendo a mancare ai piccoli e medi esercizi commerciali entrate che, seppur ridotte, i percettori del reddito comunque garantivano”.

Da qui l’iniziativa della mozione con cui si impegnano il sindaco e la giunta a: promuovere un tavolo tecnico con tutti gli attori istituzionali coinvolti al fine di superare tutte le criticità che si sono evidenziate sul territorio comunale a seguito della sospensione del reddito di cittadinanza; ad interfacciarsi con il Governo regionale per condividere una strategia che dia strumenti concreti ai Comuni per sostenere i percettori del reddito di cittadinanza, anche con aiuti economici ad hoc; ad interfacciarsi con l’assessore regionale per la famiglia al fine di chiedere il potenziamento, in termini di risorse umane ed economiche, dei servizi sociali comunali, e il celere avvio del programma Gol (contenuto nel Pnrr che assegna 474 milioni per le politiche attive del lavoro, per la promozione di nuove competenze e il potenziamo dei Centri per l’impiego) sul territorio comunale.

“Il Movimento 5 Stelle rimane sempre dalla parte dei più deboli di coloro i quali vengono sfruttati con il lavoro in nero e senza adeguate assistenza sociale ed economica. Su questo non arretreremo mai” – conclude la nota