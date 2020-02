Augusta, facciata transennata della Chiesa Madre, Di Franco: “eliminare pericolo e transenne”

Da quasi 4 mesi parte della facciata della chiesa Madre di piazza Duomo è transennata per la caduta di alcuni calcinacci dal cornicione, che sono finiti sul sagrato e hanno reso necessario una messa in sicurezza, ma da allora nulla è cambiato. A sollevare la questione è Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica che si trova di fronte alla chiesa e per il quale vedere dall’ 8 ottobre le transenne, tutti i giorni, “che fanno parte integrante della chiesa mi fa rabbia – dice -. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Il Comune ha transennato il luogo dove sono cadute le pietre. Purtroppo in Italia niente è più definitivo di tutto ciò che è provvisorio. Sia la Sovrintendenza che il Genio civile sono stati informati e sollecitati dalle istituzioni ecclesiastiche e amministrative. Siamo in attesa che gli Enti, che hanno la cura del patrimonio, cioè la Chiesa in quanto proprietaria, la Sovrintendenza ed il Genio civile per ciò che compete eliminino il pericolo e le transenne”.

Di Franco ricorda, inoltre, che ancora oggi le grosse statue di pietra di San Giuseppe e San Domenico, che erano collocate ai lati della facciata dal Duomo, da cui furono tolte per sicurezza dopo il terremoto del 13 dicembre 1990, sono ancora “parcheggiate” all’ex Plastjonica, al parco auto del Comune. Anche in questo caso si attendono “le autorizzazioni sempre da parte della Sovrintendenza, il costo per il trasferimento sarebbe irrisorio in quanto sia un club service che una ditta augustana proprietaria di gru si sarebbero offerte per la soluzione del problema”.