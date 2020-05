Augusta, ex statale 114: autocarro in fiamme. Intervengono i Vigili del fuoco

Stava transitando lungo la ex Statale 114 quando, improvvisamente, ha preso a fuoco un autocarro che trasportava collettame in modeste quantità. Il fatto si è verificato ieri pomeriggio, all’altezza del bivio per Sortino, e ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Balate.

I pompieri hanno domato l’incendio che ha distrutto il mezzo. Nessuna conseguenza avrebbe avuto il conducente mentre la circolazione veicolare è stata rallentata fino alla rimozione del mezzo