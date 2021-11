Augusta, ex Statale 114 a Punta Cugno, ci risiamo: di nuovo chiuso un tratto per un pericoloso avvallamento

Era stato riaperto appena un anno e mezzo fa dopo essere rimasto chiuso per 3 anni e mezzo il tratto della ex Statale 114, all’altezza di Punta Cugno, che da alcuni giorni è di nuovo off limits alla circolazione veicolare. A causa del forte maltempo che ha danneggiato Augusta in più punti, sul manto stradale si è ripresentato un pericoloso avvallamento di alcuni centimetri che ha reso necessario la chiusura del tratto da parte del Libero consorzio di Siracusa.

Dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici del settore Viabilità dell’Ente il 19 novembre e valutato che il “movimento franoso ha causato un abbassamento della sede stradale molto pericoloso per tutti i veicoli in transito” la strada è stata di nuovo transennata all’altezza dello svincolo per Priolo e Siracusa rimarrà chiusa fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, cosi si legge nell’ordinanza della ex Provincia.

Si ripresenta così di nuovo il problema che già si era verificato anni fa soprattutto per i pendolari della zona industriale, ma per chiunque transitava da quelle parti e che ora per arrivare ad Augusta deve imboccare obbligatoriamente la vecchia stradella per Punta Cugno che certo non è in condizioni ottimali, anzi è piena di buche e al buio di sera e in più, all’ altezza di Meccano 2, è al momento chiusa per gli ulteriori danni alla sede stradale provocate delle ultime piogge. Prima di arrivare, dunque, nel tratto che porta all’hangar bisogna imboccare lo svincolo per la statale 193.

La strada è rimasta chiusa dal dicembre 2016 fino a marzo 2020 dopo che un cedimento del manto stradale sottostante lo aveva reso assolutamente impraticabile. L’ultimo avvallamento si è ripresentato nello stesso punto del precedente e dopo che per la sua riqualificazione sono stati spesi poco più di 83 mila euro.