Augusta, ex SS114 nel tratto di Punta Cugno: incontro in Prefettura, si apre la fase progettuale

Nella giornata di ieri, presso la Prefettura di Siracusa, si è svolto un incontro dedicato alla vicenda della Strada Statale di Punta Cugno (ex Ss 114), alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Augusta, Melilli, Priolo Gargallo e Siracusa.

Nel corso del tavolo è stato illustrato lo stato di avanzamento delle attività rispetto al cronoprogramma condiviso nei precedenti incontri. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha concluso la fase delle indagini diagnostiche preliminari, propedeutiche alla redazione del progetto che sarà predisposto dal Genio Civile, trasmettendo le risultanze nei primi giorni di febbraio, nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite.

Si apre adesso la fase di progettazione, che dovrebbe concludersi presumibilmente entro il mese di maggio, così da consentire l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori.

L’intervento potrà essere attivato in tempi più rapidi rispetto alle previsioni iniziali, poiché si prevede di attingere all’accordo quadro regionale su somme residue già destinate alla ex Provincia Regionale di Siracusa. L’istruttoria per l’utilizzo di tali risorse, la cui richiesta è stata inoltrata nei mesi scorsi dal Presidente Michelangelo Giansiracusa, è attualmente all’attenzione dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture.

Il tavolo si è aggiornato alla metà del mese di aprile per verificare il rispetto delle tempistiche concordate e monitorare puntualmente l’avanzamento dell’iter amministrativo.

“Desidero esprimere un ringraziamento a Sua Eccellenza il Prefetto Chiara Armenia – dichiara Michelangelo Giansiracusa, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa – per aver accolto le istanze provenienti dal territorio e per aver dato decisivo impulso a un percorso di coordinamento istituzionale concreto. La strada di Punta Cugno rappresenta un’infrastruttura strategica per l’area industriale e per l’intero sistema viario provinciale: il rispetto del cronoprogramma e la collaborazione tra istituzioni sono elementi fondamentali per restituire sicurezza e piena funzionalità a un’arteria così importante”.