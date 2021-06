Augusta, ex SS 114 a rischio: lavoratore schiva un albero finito sulla strada e scrive alla Regione

La ex Statale 114 che attraversa la zona industriale è una strada pericolosa, a causa del manto stradale deteriorato e per la presenza di avvallamenti e anche di folta vegetazione che invade le carreggiata, nonostante sia attraversata ogni giorno da tantissimi lavoratori della zona industriale. A sollevare la questione, nota da tempo, è Simone Valastro, uno dei tantissimi lavoratori augustani della zona industriale che la percorre quotidianamente che ha rischiato, nei giorni scorsi, di finire contro un albero caduto in mezzo alla strada a Punta Cugno.

“Mi dirigevo al lavoro verso le 16:45 da Augusta verso l’indotto industriale, – racconta- esattamente poco prima della sede della ditta che noleggia macchine ed attrezzature trovo ad ostruire la viabilità un albero interamente sradicato sulla strada, lasciando poco spazio per il passaggio rendendola poco sicura. La sera, in assenza di illuminazione, sarebbe stato un potenziale rischio, che avrebbe potuto causare incidenti fatali. Ho immediatamente segnalato la criticità ai vigili del fuoco che prontamente sono intervenuti per ripristinare la viabilità. Da quando lavoro nell’indotto mi sono sempre chiesto come mai non fossero stati mai stanziati fondi per riqualificare l’intera infrastruttura, credo sia fondamentale mettere in sicurezza le strade del petrolchimico e sia strategico per rilanciare l’intera zona”.

Così ha deciso di mandare una Pec al presidente al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità Marco Falcone, auspicando un loro intervento urgente per scongiurare tragedie fatali come quegli incidenti, anche mortali, che già si sono verificati qualche anno fa proprio in quel tratto di strada:

“Come molti miei compaesani, -scrive nella mail Valastro- lavoro nell’indotto industriale, che da generazioni da lavoro e stabilità economica a famiglie intere. Dall’anno in cui ho iniziato a lavorare, dal lontano 2016, ho notato che non è mai stata organizzata un’adeguata manutenzione alla strada provinciale ex strada statale 114, l’unica percorribile per raggiungere le numerose aziende del petrolchimico siracusano. Ormai abbandonata al degrado, la 114 presenta un manto stradale fortemente deteriorato, cedimenti strutturali delle zone di contenimento laterali, addirittura tratti in cui si sono formati dossi e avvallamenti pericolosi, oltre alla segnaletica orizzontale e verticale incompleta o coperta da vegetazione. I rischi a cui vengono esposti migliaia di lavoratori dell’area del petrolchimico e gli autotrasportatori, alla guida di mezzi pesanti anche adibiti al trasporto di materiali pericolosi, non possono essere sottovalutati. –prosegue- Si sono registrati in questi anni numerosi incidenti stradali, ma ad oggi non si registrano stanziamenti di risorse ed opere per garantire condizioni di sicurezza. In un periodo in cui si sta pianificando un piano per la ripartenza della nostra nazione e della zona industriale di Siracusa, non sarebbe conveniente iniziare proprio dalle infrastrutture? Oltre che rendere più sicure le strade, ciò permetterebbe di valorizzare maggiormente l’intero settore”.