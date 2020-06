Augusta, ex colonia di Megara Hyblea: chiusa tra erbacce a rischio incendio e qualche discarica abusiva

È ancora chiusa e immersa nella vegetazione selvaggia l’area archeologica di Megara Iblea che, tra l’altro, si trova in piena zona industriale. Sarebbe ancora più pericoloso, infatti, l’eventuale scoppio di un incendio facilitato, con l’arrivo del caldo, dalla folta vegetazione che circonda gli scavi dell’ex colonia greca. A segnalarlo è un augustano, Carmelo Patanè, che nei giorni scorsi voleva fare una visita, ma ha trovato tutto chiuso. “Con mio sommo dispiacere – racconta – l‘area ancora non è usufruibile a causa della mancata pulizia dalle erbacce, pericolose anche in caso di incendio, che invadono tutta la zona. Mancano, inoltre, le indicazione stradali per arrivarvi e poco distante dall’area si notano anche delle discariche a cielo aperto”.

L’appassionato di archeologia ricorda che l’area fa parte del Parco archeologico di Leontinoi, guidato da Lorenzo Guzzardi, che proprio un anno fa ha incontrato al Comune il sindaco Cettina Di Pietro e l’assessore al Turismo e spettacolo Giusy Sirena. “Le premesse erano buone, ma – aggiunge – mi auguro che la situazione di degrado di Megara Iblea sia solo legata a ritardi causati dalla pandemia e non si abbia avuto tempo di organizzare la pulizia. Auspico che chi di competenza si faccia carico del problema e provveda al diserbo al più presto, per consentire la fruibilità dell’importante area archeologica”.

Una storia che si ripete, quella del degrado in cui versa la ex colonia greca, i cui resti sono importanti da un punto storico e archeologico, ma nonostante questo è da sempre considerata una della “Cenerentole” della provincia.