Augusta, ex chiesa di Monte Tauro: restituito terreno al Comune che acquisisce anche il prefabbricato

Giunge a conclusione l’iter avviato nel 2003 con la concessione da parte del Comune di una porzione di terreno della zona della Cavalera dove è stata collocata una struttura che ha ospitato la provvisoria chiesa parrocchiale di San Giuseppe Innografo. Oggi la giunta comunale ha deliberato la presa d’atto di acquisizione al patrimonio comunale del prefabbricato.

Con l’apertura e l’inaugurazione del nuovo complesso parrocchiale e il trasferimento della chiesa, canonica, uffici e locali destinati alla pastorale, il Comune attraverso l’assessore al patrimonio Giuseppe Carrabino aveva chiesto la possibilità di poter fruire del prefabbricato per le esigenze sociali del quartiere. Dopo diverse interlocuzioni e considerato che proprio in prossimità dell’ex chiesa volgono al termine gli interventi di riqualificazione avviati dal Comune per la creazione di un ecoparco con aree ricreative e spazi destinati a strutture sportive all’aperto, la Curia ha ritenuto accogliere la proposta al fine di rendere un ulteriore servizio al popoloso quartiere Monte Tauro.

“Ancora una volta – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Di Mare – un lavoro di sinergia tra le istituzioni ha permesso il raggiungimento di un obiettivo nell’interesse della comunità. Ringrazio l’arcivescovo monsignor Francesco Lomanto per la sua attenzione alla città e quanti si sono prodigati per definire una questione da tempo irrisolta”.

“Continueremo insieme a cooperare per offrire nuove opportunità alla comunità civica ed ecclesiale della città. Abbiamo ancora tanti progetti in itinere e sono certo che a breve saremo nella condizione di annunciare nuovi e importanti risultati” – ha aggiunto Carrabino