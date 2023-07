Augusta, eventi estivi e “green-washing”, Punta Izzo possibile: stop agli sponsor “eco-insostenibili”

Stop agli sponsor “eco-insostenibili” del cartellone degli eventi dell’estate augustana. Lo auspica il Coordinamento Punta Izzo possibile che avanza la proposta che il Consiglio comunale si possa dotare di un codice etico sulle sponsorizzazioni da parte di aziende private con il divieto di accettare contributi dalle imprese condannate o anche solo indagate per reati contro l’ambiente.

“Attraverso il varo di un codice etico – si legge in una nota- andrebbe inoltre rifiutata ogni elargizione da parte di imprese che, pur non avendo precedenti penali, indagini o carichi pendenti, pongono in essere attività produttive in contrasto con l’utilità sociale e la tutela di primari valori pubblici quali la salute, l’ambiente, la libertà, la sicurezza e la dignità umana. Per evitare in futuro che le “feste” in città si traducano, come da due anni a questa parte, in una grande operazione di “lavaggio verde” e distrazione di massa”.

Il coordinamento critica “l’opaca (perché non regolamentata)” relazione tra l’amministrazione comunale e le aziende private che stanno finanziando parte degli eventi, tra cui ci sono i due colossi dell’industria petrolchimica ad Augusta, che si sono opposti al Piano regionale di tutela della qualità dell’aria e attualmente indagati dalla Procura di Siracusa per il delitto di disastro ambientale aggravato nell’inchiesta che ha portato al sequestro del depuratore consortile Ias di Priolo. “In questo procedimento penale, le associazioni Natura Sicula, Legambiente e la Lipu – ricorda il coordinamento- sono gli unici soggetti del territorio ad essersi dichiarati parti offese in sede giudiziaria contro gli industriali petroliferi inquisiti. Assente invece l’amministrazione comunale di Augusta guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare, che in compenso ha tacciato di “metodo mafioso” le associazioni ambientaliste che pongono domande sui legami tra politica locale e aziende accusate di gravi crimini ambientali”

Altro sponsor il titolare del deposito di idrocarburi della Borgata, “a elevato rischio di incidente rilevante” e di cui nel piano di Risanamento ambientale del 1995 si prevedeva la delocalizzazione che non è mai avvenuta, mentre l’impianto ha richiesto l’allungamento dei pontili, senza ricevere alcuna opposizione dall’amministrazione Di Mare; o ancora i gestori dell’inceneritore di Punta Cugno rinviati a giudizio per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, uno dei quali con una precedente condanna caduta in prescrizione, mentre nessuna azione civile di risarcimento risulta essere stata mai intrapresa dal Comune di Augusta nel 2013 quando era retto dalla Commissione straordinaria che ha gestito, l’Ente dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Tra i finanziatori dell’estate augustana anche la società che intende realizzare una discarica di rifiuti speciali pericolosi nella zona industriale, in “assenza di trasparenza” da parte del Comune denunciata da associazioni e comitati ambientalisti che hanno chiesto un Consiglio comunale ad hoc. “A distanza di otto mesi, nessuna risposta è pervenuta dalla presidenza del Consiglio comunale, mentre il sindaco e la sua giunta, ancora una volta, tacciono omettendo di rendere pubblica la loro posizione in merito alla realizzazione di questa nuova discarica”– prosegue la nota che cita come altro sponsor anche la proprietaria del deposito di rifiuti in contrada San Cusumano distrutto dall’ incendio dell’agosto 2022, che ha rilasciato in atmosfera diossine e furani in quantità fino a 4 volte superiori ai limiti raccomandati dall’Organizzazione mondiale della Sanità: “un disastro annunciato, se si considera che l’Arpa e il Libero Consorzio di Siracusa avevano già accertato delle grossolane difformità nella gestione dell’impianto rispetto alle stringenti prescrizioni imposte dall’autorizzazione ambientale rilasciata dalla Regione”, mentre nessun monitoraggio delle matrici ambientali post-incidente risulta essere stato eseguito.

E infine l’attività industriale che “ha un impatto significativo su tutte le matrici ambientali e continua ad utilizzare combustibili (petcoke e carbone fossile) fortemente inquinanti e con elevato effetto climalterante”, indicato da Legambiente tra i “nemici del clima. “Dopo un’iniziale sospensione in autotutela, l’amministrazione Di Mare ha confermato il rilascio del permesso a costruire dell’impianto di ricevimento e dosaggio di combustibile solido secondario (Css) nel forno di cottura clinker da realizzarsi in contrada San Cusumano” – conclude la nota.