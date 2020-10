Augusta, evade più volte dai domiciliari: torna in carcere

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Augusta hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare personale emesso dalla Corte di Appello di Catania a carico di un cittadino megarese, il pregiudicato Giuseppe Schifitto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, traendolo in arresto in esecuzione di specifica ordinanza di ripristino della misura cautelare in carcere.

Il provvedimento è conseguito alle numerose denunce per evasione che i militari dell’Arma hanno inviato all’Autorità Giudiziaria a carico di Schifitto, sorpreso più volte a spasso per le vie del centro cittadino senza alcun permesso, in palese violazione degli obblighi derivanti dalla misura cautelare a cui lo stesso era sottoposto.

L’arrestato, al termine delle prescritte formalità, è stato condotto alla Casa Circondariale di Siracusa Cavadonna.