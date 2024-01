Augusta, evade dai domiciliari per giocare alle slot: (ri)arrestato un 35enne

Evade dai domiciliari per giocare alle slot, ma viene trovato dai Carabinieri che lo arrestano. Un 35enne augustano, già noto alle forze dell’ordine, nonostante la misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, è uscito di casa per recarsi in un centro scommesse dove poi è stato scoperto dai militari dell’aliquota Radiomobile.

I Carabinieri, come disposto dall’ autorità giudiziaria, lo hanno riaccompagnato nella sua abitazione, sempre ai domiciliari.