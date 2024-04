Augusta, Europee di giugno: potranno votare anche gli studenti fuori sede

Gli studenti fuori sede potranno esercitare il loro diritto di voto per le Europee 2024 previste per il prossimo 8 e 9 giugno. Uniformandosi ai dettami della legge nazionale, come fa sapere l’assessore ai Servizi demografici Biagio Tribulato, l’ufficio elettorale del Comune ha predisposto la documentazione ad hoc per poter permettere agli elettori fuori sede che, per motivi di studio si trovano in un Comune di una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale in cui abbiano un domicilio temporaneo dichiarato di almeno tre mesi.

Per poter esercitare il voto “fuori sede” gli interessati residenti nel Comune di Augusta devono presentare all’ ufficio Elettorale, tramite pec e email istituzionale, apposita domanda entro il 5 maggio, secondo il modello allegato all’avviso pubblicato sul sito del Comune, con l’indicazione dell’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, di un recapito di posta elettronica.

Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede: se il Comune di temporaneo domicilio è situato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio;

Se il Comune di temporaneo domicilio è, invece, situato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano in sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio. In questo caso il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale nella quale è ubicato il comune di residenza.

Il Comune di temporaneo domicilio rilascerà all’elettore fuori sede, entro martedì 4 giugno 2024, un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione in cui votare. L’attestazione potrà essere rilasciata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.