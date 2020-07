Augusta, estesa anche ad agosto, da venerdì a domenica sera, la Ztl a Brucoli

È stata estesa anche al mese di agosto e sempre dal venerdì alla domenica sera la “Ztl”, la regolamentazione temporanea della circolazione nella frazione marinara di Brucoli già istituita a luglio, ma solo dal venerdì, sabato e domenica sera. Lo prevede la nuova ordinanza di polizia municipale firmata dal comandante dei vigili urbani Angelo Carpanzano, che impone il divieto di sosta e transito con i mezzi negli ultimi tre giorni della settimana, dalle 19 all’una di notte, in via Libertà, nel tratto compreso tra la traversa per Campolato basso e via Castello e tra la seconda traversa lato ovest che conduce a Campolato basso e in via Augusta nel tratto compreso tra via Nuova e via Libertà.

Dalle 19, 30 all’1 la circolazione veicolare è vietata anche in via Nuova eccetto per i residenti. Considerato che quest’anno Ferragosto cadrà nella giornata di sabato non sarà necessario firmare un’altra ordinanza per questa festività, più caotica delle altre così come è stato fatto in passato.

Anche questa volta per regolamentare la viabilità nella piccola frazione marinara c’è stata una richiesta avanzata dall’associazione culturale “Brucoli” e un atto di indirizzo dell’assessore alla Polizia municipale. Le automobili potranno sempre essere parcheggiate nell’area di sosta che si trova all’ingresso del borgo, che già da diverse settimane, soprattutto nel fine settimana, è sempre più affollato di gente. Poche le mascherine in giro.