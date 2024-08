Augusta, “Estate… in sicurezza” a Brucoli: una serata all’insegna della sicurezza stradale e della prevenzione

Centotre persone identificate, di cui 78 con il precursore per etilometro e 15 con test antidroga, 7 infrazioni al Codice della strada sanzionate, di cui una per guida sotto l’effetto dell’alcol che hanno portato alla denuncia per guida in stato di ebrezza del conducente trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. E’ il bilancio di “Estate… in sicurezza”, il servizio di controllo della sicurezza stradale e della prevenzione dell’abuso di alcool e droghe di chi guida, promossa della Polizia di stato e dalla Stradale di Siracusa che è approdata a Brucoli con il camper azzurro e la Lamborghini.

Sabato sera i numerosi turisti che hanno deciso di trascorrere una serata nel suggestivo borgo marinaro di Brucoli hanno constatato come in ingresso ed in uscita dalla frazione di Augusta numerose pattuglie della Polizia stradale di Siracusa e del commissariato di Polizia di Augusta hanno presidiato il territorio con posti di controllo per prevenire quelle che vengono tristemente chiamate le “stragi del sabato sera”. Confortante è la circostanza che, durante il fine settimana appena trascorso, non si siano registrati incidenti gravi in questa provincia.

Sicuramente il presidio di sicurezza della Polizia di stato ha disincentivato i comportamenti scorretti, ma è necessario promuovere una cultura della sicurezza stradale che impegni gli automobilisti a rispettare i sani comportamenti all’insegna della prudenza anche senza la minaccia dei controlli di Polizia, sottolineano le forze dell’ordine.