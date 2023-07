Augusta, estate e discariche a cielo aperto ad Agnone Bagni, come sempre anche quest’anno

E’ scoppiata l’estate e ritorna puntuale il problema dei rifiuti ad Agnone Bagni. Ieri sera la stradina interna che passa davanti al “Summer”, uno dei tanti villaggi popolati di villette, per lo più per la villeggiatura estiva, era bloccata dagli unici tre cassonetti presenti in zona e buttati a terra, insieme a rifiuti anche ingombranti di vario tipo finiti sulla sede stradale. Stamattina la spazzatura era lungo tutto il bordo della strada, l’ennesima discarica a cielo aperto sorta accanto ai pochissimi cassonetti presenti per i tanti villaggi della zona balneare che, secondo i residenti, sono pochi.

“Ovviamente scaricano tutti qui, ci sono anche persone che rovistano tra i rifiuti per cercare materiale di ferro e lasciano tutto in mezzo alla strada. Una situazione da terzo mondo nonostante la mattina il camion dei rifiuti passi per raccogliere ciò che in molti, addirittura, lanciano al volo dalla macchina quando passano dalla 114. Ci vorrebbero intanto più cassonetti, ma anche magari dei vigili urbani come deterrenti”– suggerisce una residente del villaggio che, come la maggior parte dei proprietari di case in questa zona, risiede in uno dei comuni limitrofi di Carlentini, Lentini e anche da Catania e per questo paga la Tari molto salata perché la sua villetta è classificata come seconda casa.

Un problema annoso, quello della raccolta dei rifiuti ad Agnone, che prima o poi dovrà trovare una soluzione, anche perché la mancata differenziata ad Agnone, che è pari a zero e fa aumentare a dismisura nel periodo estivo l’indifferenziato, inficia gli sforzi fatti finora nel resto del territorio del Comune perché, come hanno sempre sostenuto sia il sindaco che l’assessore alla Transizione ecologia, contribuisce a far abbassare la percentuale totale della differenziata ad Augusta che da mesi è scesa ad un modesto 32% , ben lontano da quel 65% previsto dalla legge già da qualche anno.

Intanto in attesa del nuovo bando dei rifiuti e del nuovo appalto, che sostituirà quello in corso ormai in scadenza, l’amministrazione anche quest’anno, cosi come nello stesso periodo del 2022, ha messo mano al portafoglio e impegnato altri 94.929,57 euro, oltre Iva per legge, per integrare il servizio di raccolta rifiuti con un servizio aggiuntivo nelle zone balneari extraurbane e soprattutto ad Agnone Bagni da effettuarsi nel periodo estivo compreso fra il primo giugno ed il 15 settembre, prevedendo su proposta dell’azienda “una uscita addizionale di 3 giorni a settimana per il periodo in questione“ e anche “una uscita ogni domenica con autocarro grande con compattatore e due serventi”, come si legge nella delibera di giunta comunale dei giorni scorsi