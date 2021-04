Augusta, Estate 2021, il Comune pensa a un cartellone culturale di eventi e pubblica un avviso

L’amministrazione comunale intende promuovere un cartellone-programma di manifestazioni ed eventi, compatibilmente con le risorse disponibili, per la prossima estate e per questo ha pubblicato un avviso rivolto ad associazioni, enti, parrocchie e scuole presenti sul territorio comunale per presentare progetti per iniziative che si dovrebbero realizzare nel periodo giugno – ottobre 2021. Gli interessati dovranno far pervenire le loro proposte entro il 17 maggio 2021 e dovranno ottenere autonomamente e a proprie spese tutte le autorizzazioni amministrative e/o licenze ove necessarie (Suap, Agibilità pubblico spettacolo Inps ex Enpals, oneri Siae…) escludendo la responsabilità del Comune di Augusta per eventuali danni provocati a persone o cose.

“È nostro intendimento – fa sapere l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Carrabino – predisporre un calendario che esalti diversi siti della città e del territorio; gli eventi dovrebbero tenersi in Augusta isola, Borgata, Faro Santa Croce, Brucoli e Agnone Bagni. Stiamo valutando la possibilità di utilizzare spazi di particolare suggestione. Un programma che intende promuovere la cultura e l’economia locale, giacché si intende perseguire lo scopo di coniugare cultura, promozione delle attività economiche locali pesantemente colpite dalla crisi pandemica derivante dalla diffusione del Covid e di coinvolgere e valorizzare il territorio e il suo sviluppo”.

Gli eventi proposti dovranno essere solo all’aperto proprio per rispettare le norme anticovid. La presentazione dei progetti non crea alcun vincolo a carico del Comune di Augusta che valuterà l’opportunità di accogliere le singole richieste, tenendo conto del loro valore sociale, culturale, di aggregazione e coinvolgimento dei cittadini. Inoltre dove possibile e necessario, compatibilmente alla disponibilità, potrà fornire palco modulare, transenne, punto luce (ove necessario) con relativo consumo energetico.

La partecipazione della cittadinanza è vincolata al rispetto delle norme di legge per il contenimento dell’epidemia da Covid 19. L’Amministrazione si riserva la possibilità di variare date e luogo di esecuzione indicati nel progetto che verranno concordate con il soggetto proponente.

“La valutazione delle proposte musicali, folkloristiche, teatrali, culturali, sportive, ludiche, di intrattenimento ed il loro inserimento nel cartellone degli eventi estivi – conclude Carrabino- sarà effettuata secondo criteri di assoluta buona fede dando preferenza a progetti che presentino requisiti di qualità, che prestino particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e che siano comunque in linea con gli obiettivi programmatici dell’amministrazione”. Responsabile del procedimento è Carmela Tringali, responsabile del terzo Servizio Pubblica istruzione, Sport, Turismo, Cultura e Spettacolo.