Augusta, espone in balcone manifesto sul voto del referendum dell’8 e 9 giugno: multato

Su un balcone privato in pieno centro storico aveva affisso un manifesto sul referendum, che invitava a votare “si” l’8 e 9 giugno “per un’Italia meno precaria”, ma lo ha dovuto rimuovere per violazione delle norme sulle affissioni abusive di propaganda elettorale per cui è stato anche sanzionato. È successo nei giorni scorsi ad un augustano che, il giorno prima di esporre lo striscione, si era recato al comando di Polizia locale per avere informazioni: “mi era stato detto dai Vigili urbani che se avessi avuto riscontro normativo sulla possibilità di mantenere lo striscione da privato cittadino e visto che non avevo affisso nessun simbolo di partito o di sindacato o di comitato promotore avrei potuto mandare email al comando dei vigili urbani” – ha scritto sui social, ma il giorno successivo la mail due agenti di Polizia locale si sono presentati e gli hanno comminato una sanzione amministrativa in particolare per la violazione del divieto di propaganda elettorale nei 30 giorni precedenti il referendum, invitandolo a ritirare il manifesto per non incorrere in conseguenze penali che sarebbero potute accadere anche in mancanza di firma del verbale.

Il balcone, pur essendo privato e che si affaccia su una via pubblica, così come sottolineato da diverse circolari prefettizie, rientra tra i luoghi esposti al pubblico dove trova applicazione il divieto di legge sulle affissioni in periodi elettorali, come si legge nel verbale di accertamento della violazione amministrativa.

Sarebbe anche stata aperta una indagine, secondo quanto riferito dall’uomo, considerato che il proprietario dell’immobile e del balcone su cui era stato esposto lo striscione sarebbe una sua parente, ignara della vicenda e nei cui confronti potrebbe essere estesa la sanzione. “Mi è stato inoltre fatto rilevare di essere stato in qualche modo graziato per il fatto che non mi è stata altresì fatta rimuovere la bandiera della Palestina. Io ringrazio la polizia locale e l’amministrazione per il grande interesse che hanno avuto cura di avere nei miei confronti e che non pensavo di meritare…..a volte uno si sottovaluta e invece”– ha concluso l’uomo, che agli agenti ha dichiarato di aver agito inconsapevolmente, non sapendo di andare incontro a sanzioni e attende di conoscere l’entità della multa da parte della Prefettura che va da 103 a 1032 euro.