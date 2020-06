Augusta, esercizi commerciali aperti anche la domenica. Lo dispone un’ordinanza sindacale

Potranno aprire anche la domenica i negozi ad Augusta, fatta eccezione per supermercati, centri commerciali e outlet che rimangono chiusi. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Cettina Di Pietro firmata ieri che richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvata il 16 maggio dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepisce l’ordinanza del presidente della Regione del 2 giugno 2020 che dispone che “i sindaci dei Comuni ad economia turistica, dove sia possibile garantire il rispetto alle misure di prevenzione e contenimento del contagio, hanno la facoltà di disporre con propria ordinanza nei giorni di domenica l’apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali”.

Augusta rientra tra le città a vocazione turistica e potrà, dunque, riaprire domani i negozi di vario tipo, tranne supermercati, centri commerciali ed outlet per i quali permane la chiusura domenicale “nelle more della definizione di un’intesa con i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali da raggiungersi entro il prossimo 5 giugno”

L’ordinanza prevede l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali di garantire il rispetto delle misure prevenzione e contenimento del contagio, così come previsto dalle linee guida e sanzioni amministrativa che va da 25 a 500 euro per chi viola il provvedimento