Augusta, esami di stato, 32 i “centisti” dei licei Megara: 6 anche con lode

Sono 32 gli studenti “centisti”, di cui sei anche con lode, dei licei Megara che hanno ottenuto, quest’anno, il massimo punteggio agli esami di stato dell’anno scolastico 2020-2021. Sono distribuiti tra i quattro indirizzi dell’istituto superiore diretto da Renato Santoro che ha sede alla Cittadella degli studi (Classico, Scientifico, Linguistico e delle Scienze umane), con un picco maggiore (14) nelle due classi del Linguistico ed hanno già le idee chiare su quale sarà il loro futuro universitario dopo la maturità conquistata in un anno difficile come questo appena concluso e come il precedente contrassegnati dalla pandemia.

Ecco l’elenco degli alunni con anche l’indicazione del percorso di studi che intendono intraprendere:

5 A Liceo Classico: Gemma Cannavà, Mariagrazia Di Leo (Economia aziendale), Clara Grasso (Giurisprudenza a La Sapienza di Roma), Silvia Scatà (Medicina e chirurgia);

5 A Scientifico: Gabriele Ottavio Enrico Di Grande (100 e lode, Ingegneria al Politecnico di Torino oppure Medicina e chirurgia), Chiara Gigliottino (ambito scientifico-sanitario o in alternativa filosofico) Martina Laface (Giurisprudenza all’università Bocconi di Milano con profilo internazionale), Chiara Marra (Economia), Carola Nifosì (Medicina), Claudio Pilloni (Ingegneria), Martina Scatà (Fisica), Rossella Solaro (Biotecnologie), Elena Torrisi (Medicina);

5 B Scientifico: Luca Battaglia (Medicina), Germana Aliseo (Ingegneria), Raffaele Mallo (100 e lode, Ingegneria al Politecnico di Torino), Denise Piazza (Farmacia o Medicina o professioni sanitarie)

5 A Scienze Umane: Giorgia Mangiameli (Economia o Economia aziendale all’università di Catania);

5 A Linguistico: Anna Rita Candela (Scienze e tecniche psicologiche di Catania), Camilla Maria Pia Canonico (100 e la lode, Economia aziendale), Sveva Giulia Mariapaola Cavallo (100 e lode, Media e comunicazione all’Università di Malmo, in Svezia interamente in inglese per poi intraprendere una carriera nel campo del giornalismo), Giulia Garrisi (Medicina e Scienze del farmaco o Biotecnologie), Giulia Mastrantonio (Giurisprudenza all’università di Bologna), Maria Vittoria Montemagno (Professioni sanitarie o Ostetricia), Giulia Passaro (Giurisprudenza a Catania);

5 B Linguistico: Noemi Failla (100 e lode, Lettere moderne), Lorenzo Angelo Fortuna (Conservatorio come violinista), Carola Parisi (Psicologia), Delia Riso (100 e lode, Lingue per la comunicazione e cooperazione internazionale), Sabrina Russo (accesso alle forze armate coltivando anche la sua passione per il canto), Federica Tringali (Giurisprudenza), Nicole Tringali (Scienze e lingue per la comunicazione internazionale dell’università di Catania, seguito nel biennio dal master Biennale di giornalismo).