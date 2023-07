Augusta, esami di Stato 2023 al Ruiz: 22 i centisti

Si sono conclusi venerdì scorso con un bilancio più che positivo gli esami di stato all’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz. Dei 161 neodiplomati 22 studenti hanno conseguito la massima valutazione, 100/100, di cui 6 con la lode.

Ecco l’elenco dei centisti e le loro scelte per il futuro. Per l’istituto tecnico settore economico: Samuele Sicari VAT Turismo (Carabinieri), Gianmarco Cianci VBT Turismo, (Carabinieri), Vanessa Licata Tiso VBT Turismo (Its Archimede hospitality management), Alessia Bari 1 VAF Amministrazione, finanza e marketing (facoltà di Economia a Catania), Geremy Guardo 1VAF Amministrazione, finanza e marketing (facoltà di Economia a Catania).

Per il liceo quadriennale delle Scienze Applicate: Lorenzo Ballariano IV QL (Facoltà di Ingegneria elettronica a Catania); Raimondo Di Franco IV QL (Economia e Service management alla Cattolica di Milano)

Per il liceo scientifico delle Scienze applicate: Benedetta Di Grande V AL (facoltà di Ingegneria edile a Catania), Carla Vinci V AL (facoltà di Ingegneria industriale a Catania), Chiara Passanisi V BL (facoltà di Lettere moderne a Catania), Domenico Gatto V CL (facoltà di Medicina), Salvatore Giummo V CL (facoltà di Ingegneria industriale), Giada Passanisi V CL (facoltà di Ingegneria industriale).

Per l’istituto tecnico settore tecnologico: Flavio Buscema V AI Informatica (Fisioterapia o Radiologia ma anche tanto basket a livello professionistico), Simone Tringali V AI Informatica (Guardia di Finanza), Alessandro Lucca V AM Meccanica, ( specializzarsi e lavorare nel settore meccanico).

Ecco invece i sei centisti con lode: Elisa Trigilio VAT Itse Turismo (facoltà di Scienze ambientali a Catania), Rebecca D’Amico 100 VAFM Itse Amministrazione (facoltà di Economia a Catania), Marco Barba IV QL liceo quadriennale (Ingegneria fisica Politecnico di Torino), Arianna Carrabino IV QL liceo quadriennale (facoltà di Scienze della formazione primaria), Beatrice Fichera IV QL liceo quadriennale (facoltà di Medicina), Fabrizio Fornaciari VAI Itst Informatica (lavorare e specializzarsi nel settore informatico).

“Anche se la scuola non è una gara a chi è più bravo ma un luogo dove ognuno esprime, secondo le proprie inclinazioni, capacità ed impegno, un risultato diverso che non classifica mai la persona, ma solo la conclusione di un percorso iniziato cinque anni fa, – ha commentato la dirigente del Ruiz Maria Concetta Castorina– è vero pure che ottenere il massimo dei voti rappresenta un traguardo importante, non solo per questi ragazzi, che hanno raccolto i frutti del loro impegno, ma anche per le rispettive famiglie e per tutti i docenti che li hanno seguiti e supportati in questi anni. Un grazie di cuore per aver condiviso con noi un pezzo del vostro cammino. Ora comincia il bello: a tutti voi neodiplomati, un grande in bocca al lupo”