Augusta, esami di stato 2021-2022: trentatre i “centisti” del Megara, di cui nove con lode

Sono 33 i “centisti” del liceo Megara, di cui nove con lode, ad aver ottenuto il massimo dei voti agli esami di stato 2021-2022.

Si tratta di Renata Romano (5 A Classico), Maria Laura Castorina, Adriano Pustizzi, Giulia Sara Spano, Chiara Toscano, (5 A Scientifico) Salvatore Di Modica, Stefano Gianino, Claudia Saraceno, (5 B scientifico), Arianna Catanzaro (5 C scientifico) che hanno ottenuto anche la lode.

I ventiquattro diplomati con 100 sono stati, invece, Egle Pagano (5 A liceo classico), Gaia Caccamo, Maria Lorena Italia, Flavia Miceli, (5 A liceo scienze umane), Erika Incontro, Giorgia Spinosa (5 B scienze umane), Ludovica Castro, Francesco Ferrante, Simone Flaminio, Simone Miraglia, Serena Riera, Lorenza Serra, (5 A liceo linguistico), Cristina Anastasio, Maria Chiara Leone (5 B linguistico), Noemi Giliberto, Clara Pedalino, Davide Saraceno, (5 A scientifico), Flavia Sgarlata, Giada Timonare (5 B scientifico), Anna Aparo, Federico Rinzivillo, Lorenzo Salemi, Clara Scatà, Samuele Timmoneri (5 C scientifico).

Soddisfazione e congratulazioni da parte del Megara e, in particolare, del dirigente scolastico Renato Santoro, per i risultati ottenuti dalle otto classi dei quattro indirizzi: Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze umane. “La scuola è tornata come in passato, -si legge in una nota – ben nove studenti hanno ottenuto 100 con lode, ventiquattro il 100, ma bravissimi tutti i 164 neodiplomati per la serietà e l’impegno dimostrato nell’affrontare questo esame che, dopo la pandemia e i vari cambiamenti, presentava varie difficoltà. Gli esami di stato rappresentano una tappa fondamentale nella vita degli studenti, che li prepara per il futuro e soprattutto per il percorso universitario”.

L’istituto ha sottolineato come molti dei neo diplomati, già a pochi giorni dall’esame, hanno superato con successo i test online per l’accesso alle varie facoltà universitarie o hanno ripreso lo studio in previsione dei test di settembre. “Dai dati emersi durante gli esami, circa il 95% di loro proseguirà gli studi nelle varie facoltà e in tutta Italia, il 5% ha scelto altri percorsi formativi o lavorativi. Orgogliosi di loro, auguriamo a tutti di realizzare i loro sogni e di utilizzare al meglio le competenze acquisite: ad maiora semper” – conclude la nota.