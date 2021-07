Augusta, esami di stato 2020-2021, al Ruiz sono 28 i “centisti”. 8 anche con la lode

Sono 28 gli studenti dell’istituto d’istruzione superiore Gaetano Arangio Ruiz in tutte le sue articolazioni ad aver ottenuto il massimo dei voti (100/100) agli esami di Stato 2020/2021. 8 hanno anche conseguito la lode: per il Liceo delle Scienze applicate Giorgio Raffa (5BL), Vittorio Piazza e Carla Ruisi (5CL), Lorenzo Prato e Giuseppe Solano (5AL);

per l’Istituto tecnico settore Economico indirizzo Turismo: Paola Cardile e Sebastiano Spinali (5AT) e Adele Scapellato (5BT);

Ecco l’elenco degli alunni che hanno ottenuto la votazione di 100/100: per il liceo delle Scienze applicate Giulia Turino (5BL), Jessica Amara, Ginevra Aviello, Riccardo Di Bella, Alberto Lombardo (5CL), Lorenzo Coppola, Matteo Di Mare, Adriana Firrincieli, Chiara Nobile e Mariapaola Russo (5AL);

per l’istituto tecnico settore Economico: Antonino Amenta e Marta Ghirlanda (5A Turismo), Sarah Cimino e Maria Madalina Gheorghe (5B Turismo), Giuseppe Cosentino e Simone Saraceno (5 Amministrazione finanza e marketing);

per l’istituto tecnico settore Tecnologico: Gabriele Amara e Fabrizio Valenti (5A Informatica), Domenico Sosta (5B Informatica), Carlo Musumeci (VA Elettronica ed Elettrotecnica serale).

Dei 170 alunni che, in totale, hanno sostenuto l’esame di stato tutti sono stati promossi.

“Complimenti a tutti i neo diplomati e in bocca al lupo per il futuro – ha commentato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – Queste ottime valutazioni sono il coronamento di un percorso di studi in cui hanno profuso un impegno costante e progressivo, che ha visto i nostri studenti crescere e maturare. Auguriamo a tutti i nostri alunni di realizzare ogni loro ambizione e di portare sempre un pezzetto del Ruiz nel cuore”.