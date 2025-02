Augusta, erosione del costone di Levante: si sblocca l’iter per la riqualificazione

Il 2025 dovrebbe essere un anno importante per la riqualificazione del costone di Levante, attesa da decenni e che, ogni qualvolta piove e c’è qualche mareggiata più violenta, impensierisce sempre di più i residenti della zona per l’erosione in corso del terreno sottostante, che di anno in anno arretra sempre di più. Si è, infatti, sbloccato l’iter per l’avvio della gara del progetto di consolidamento, finanziato con i fondi del Pnrr per circa 5 milioni di euro, come ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Di Mare che ha aggiunto: “è arrivata la verifica del progetto esecutivo da parte del verificatore, abbiamo approvato il progetto che è pronto per andare in gara per un intervento straordinario che darà sicurezza ai cittadini che abitano in quella zona rispetto al sistema franoso e ci proietterà in quel decoro che, prima o poi il depuratore, ci darà”.

Nei giorni scorsi, inoltre, sulla piattaforma Asmecomm, sono stati affidati gli interventi relativi alla bonifica bellica sistematica propedeutica ai lavori relativi alle “Opere di difesa della costa di Levante dell’isola di Augusta” all’operatore economico “Euro cantieri srl” di Sestu, che ha offerto un ribasso dello 0,5% per la somma complessiva di 54.258,60 euro.

L’intervento relativo alle “Opere di difesa della costa di levante dell’isola di Augusta interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico dovuto all’erosione marina è inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2024/2026 dell’amministrazione comunale e dopo il parere positivo del verificatore il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta a fine dicembre. Per l’espletamento delle procedure di gara e l’affidamento dell’appalto è stato siglato lo schema di convenzione fra il Comune di Augusta e la Centrale unica di committenza (Cuc) “Trinakria Sud”, con ente capofila il Comune di Comiso, che si occuperà di aggiudicare l’appalto e che ha già avviato la procedura telematica negoziata.

Il progetto servirà a mettere in sicurezza tutto il costone che va dalla spiaggia delle Grazie a Punta Carcarella e oltre a risolvere i problemi di rischio e smottamento prevede anche una riqualificazione di tutta l’area con l’abbellimento della costa, la realizzazione anche di una pista ciclabile, delle piazzette e il lungomare.