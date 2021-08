Augusta, erosione costa di Levante: via libera alla progettazione definitiva per la messa in sicurezza

È stato firmato, nei giorni scorsi, il contratto per l’incarico della progettazione definitiva per le opere di difesa della marina Levante che, da tempo ormai, è interessata a seri fenomeni di dissesto idrogeologico della costa che sembra sempre più scivolare a mare a causa all’erosione marina. A sottolinearlo sono i consiglieri comunali di maggioranza Paolo Trigilio di “100 per Augusta” e Salvatore Errante di “Augusta 2020” che si dichiarano soddisfatti dopo la comunicazione del sindaco Giuseppe Di Mare durante l’ultima seduta di Consiglio sull’affidamento dell’incarico.

“Fin dall’insediamento dell’attuale amministrazione abbiamo sollecitato la problematica relativa alla frana che interessa la costa dell’intero centro storico e – dicono – abbiamo fin da subito riscontrato interesse ad opera del sindaco e dell’assessore Tania Patania con i quali hanno eseguito diversi sopralluoghi”. La problematica era stata affrontata, in particolare, da Errante già nella scorsa legislatura quando da ex consigliere comunale presentò due interrogazioni, una mozione di indirizzo e un punto all’ordine del giorno di una seduta di Consiglio comunale.

“Tutti interventi che però non portarono a risultati”, prosegue l’esponente politico che preannuncia, insieme a Trigilio, l’impegno a lavorare “assieme all’amministrazione affinché dopo la progettazione si proceda al finanziamento e alla realizzazione del progetto. Inoltre continueremo ad avere attenzione, in collaborazione con gli assessori e il sindaco, alle problematiche dell’area di levante relative alla viabilità con la riapertura dell’importante via di fuga cittadina in caso di calamità rappresentata da via Marina levante, all’illuminazione della zona e alla pulizia e allo scerbamento” – concludono i due.

Un problema di non poco conto quello dell’erosione della costa di Levante dell’Isola, dove si trovano anche diverse abitazioni, che va avanti ogni giorno che passa e che prima o poi dovrà trovare una soluzione concreta.

La passata amministrazione comunale a 5 stelle con delibera di giunta del 6 aprile 2020 aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, per un importo complessivo di 2.368.792,81 euro, progetto poi modificato ed integrato a gennaio di quest’anno dalla nuova amministrazione che a maggio, con un decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha ottenuto un finanziamento di 126.575,04 euro per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Per questo successivamente è stata pubblicata sul sito comunale una manifestazione di interesse finalizzata all’acquisizione di profili professionali per l’affidamento del servizio a cui hanno partecipato 9 professionisti/studi. Tra questi a essersi aggiudicato l’appalto, come si legge nella relativa determina, è stato il raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dagli ingegneri Gilda Rita Lifrieri (mandatario) di Soverato, Luciano Lentini (mandante) di Mistretta (Me) e Marika Vasta (mandante giovane professionista) di Curinga (Cz), che hanno offerto il ribasso del 55% sull’importo a base d’asta di 99.759 euro, per la somma complessiva di 56.958,77 euro, oneri e Iva compresi.