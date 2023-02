Augusta, “Eros e Psiche, l’amore che trasforma”: la conferenza di Nuova Acropoli

Combattere draghi, superare ardue prove, discendere persino negli Inferi. Cosa non si farebbe per amore? In occasione della settimana dedicata all’amore per antonomasia, Nuova Acropoli Augusta, associazione di filosofia, cultura e volontariato, ha organizzato per sabato 18 febbraio alle 18,30, a palazzo San Biagio, un incontro culturale dedicato, appunto, all’amore.

“Non un amore qualsiasi – fa sapere con un comunicato stampa il portavoce dell’associazione – o la semplice passione tra due persone, ma l’amore capace di trasformare: quello che Apuleio ci racconta magistralmente nelle sue Metamorfosi attraverso la fiaba di Eros e Psiche: la storia d’Amore di tutte le storie d’amore. Nuova Acropoli, nota agli augustani per le numerose iniziative culturali, di volontariato e filosofiche – continua – invita ancora una volta attraverso le attività divulgative a imparare a guardarci dentro e a cercare noi stessi, riconoscendoci tra l’oceano di volti che ci circonda e nel quale, troppo spesso, ci perdiamo”.